Promozione C

SAN FELICE

1

QUARANTOLESE

1

SAN FELICE: Pivanti, Haddaji (34’st Diegoli), Brondolin, Dal Mastio (29’st Gasparini), Sentieri, Roccato, Mantovani (31’st Borghi), Sarti (22’st Pagano), Di Costanzo (44’pt Bacchiega), Stabellini, Marchesini. A disp. Malagoli, Gentile, Bernabiti, Agazzani. All. Molinari

QUARANTOLESE: Calanca, Mari (30’st Bonaccio), Castorri, Ferrari, Muracchini, Gobbi, Cavicchioli, Bortolazzi, Malagoli (22’st Gozzi), Mortari, Acanfora (31’st Mambrini). A disp. Malavasi, Mancini, Bazzani, Sacchetti, Campedelli. All. Loddi

Arbitro: Asaro di Finale Emilia

Reti: 10’ Sentieri, 56’ Cavicchioli

Note: espulso all’81’ Sentieri, ammoniti Stabellini, Sarti, Malagoli, Sentieri, Muracchini, Ferrari, Calanca, Haddaji

Il derby dei tanti ex finisce in parità, ma il punto serve più alla Quarantolese (+3 sui playout) che al San Felice (-2 dai playoff). Al 10’ Calanca esce male su un corner e perde palla, Sentieri mette dentro. Il pari al 56’ con la punizione laterale di Cavicchioli che supera la barriera e si insacca. Nel finale tre chance per gli ospiti (Mortari due volte e Gozzi) ma l’1-1 regge.