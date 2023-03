Renzetti, un senatore in Serie B: a un passo dalle 400 presenze

Raggiungerà un traguardo storico con la maglia del Modena, dopo anni di serie B che l’hanno resto tra i giocatori più esperti e tra gli assist-man più prolifici del campionato.

Alla prossima presenza in cadetteria, Francesco Renzetti spegnerà la bellezza di 400 candeline in B, la presenza con l’Ascoli è valso il gettone numero 399 e poteva essere coronato con il gol che solo la traversa ha negato al terzino canarino. Sono 148 con la maglia del Padova, 136 con quella del Cesena (con la quale ha giocato anche in A) poi la Cremonese, la Lucchese, il Chievo Verona, l’Albinoleffe, il Genoa e il Modena. In queste avventure, ci sono anche 78 presenze in C e 23 in A, Renzetti è uomo davvero per tutte le stagioni, senza dimenticare le tre reti messe a segno. Se non sarà a Como, sarà con il Pisa o nel prossimo futuro, certamente il terzino festeggerà il traguardo delle 400 presenze in Emilia.

Quest’anno per lui finora 12 presenze e una in Coppa Italia, l’anno scorso la vittoria di due trofei, con Tesser ha condiviso parte dell’avventura a Cremona, dove ha giocato 3 stagioni prima di passare al Chievo e approdare poi all’ombra della Ghirlandina. Numeri che collocano il difensore del Modena, di diritto, tra i protagonisti assoluti della storia della serie B.

a.t.