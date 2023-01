Sea Sub contro la matricola ligure

Con il morale decisamente più alto, dopo la bella vittoria di sabato scorso contro il temuto Rapallo Nuoto, la Sea Sub Modena si prepara alla sua seconda trasferta in Liguria, nella conosciutissima Piscina di Prà, nota località di Genova, ospite dell’indecifrabile matricola Aragno Rivarolesi: i genovesi sono reduci da una severa sconfitta a Roma con la Pol. Delta, e più in generale, dopo un buon inizio probabilmente agevolato dal livello delle avversarie, hanno fatto un solo punto in due gare, perdendo la leadership della classifica, che avevano sorprendentemente conquistato dopo tre giornate.

Inutile dire che si tratta di una gara delicata per la Sea Sub, contro un’avversaria che ha individualità importanti, chiamata a confermare quanto di buono messo in mostra sabato con Rapallo, ed a cercare punti per uscire dalla zona pericolosa: mancheranno il portiere Ardizzoni influenzato, e Testini sostituito da Ghelfi.

Sempre oggi parte anche il campionato di serie C di pallanuoto maschile, che vede al via le due modenesi Onda Blu Formigine, e Coopernuoto Carpi: obiettivo per entrambe è una salvezza tranquilla e veloce, anche se non sarà facile in un girone allargato a dieci squadre, con ben sei venete, ma che prevede due retrocessioni. L’Onda Blu riceve alle 20 a Reggio Emilia l’ambiziosa Mestrina, ed allo stesso orario, ma in casa alla Piscina Campedelli, Carpi tasterà il livello del Padova 2001.

m.c.