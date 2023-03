Sea Sub in caduta libera, altro ko

Sembra senza fine la caduta della Sea Sub Modena nel campionato di serie B di pallanuoto: sabato è arrivata la settima sconfitta consecutiva, ma con il forte Marina di Carrara ci poteva pur stare, però con nuovi segnali estremamente preoccupanti, come i primi tre tempi senza marcature modenesi, cosa di cui non esiste memoria negli annali delle ultime trenta stagioni. Al momentaccio non contribuiscono sicuramente le notizie che parlano di una riapertura della Piscina Coperta da 50 metri solo l’anno prossimo, cosa che di fatto rende nebuloso il futuro della waterpolo modenese, visto che, categoria a parte, sarebbe impossibile affrontare un’altra stagione in trasferta, come ad esempio fa anche l’Onda Blu Formigine in serie C, che da due stagioni gioca a Reggio Emilia. Sabato sera però, i formiginesi sono riusciti a tornare alla vittoria, regolando RN Trento.Coopernuoto Carpi, battuta in casa dalla Coop Parma 9-15.

I risultati, Serie B, 12^ G.: Aragno Rivarolesi - Vis Nova Roma 8-4; Sea Sub Modena . Marina di Carrara 2-11; Perugia - Osimo 7-7; Lerici - S.Giorgio GE 7-11; Rapallo - Delta RM 6-11.

Classifica: Delta punti 27, Lerici, Marina di Carrara ed Aragno Rivarolesi 26, Rapallo ed Osimo 16, Lib. Perugia 13, S.Giorgio 12, Sea Sub Modena e Vis Nova 3. Serie C, 8^G.: Bentegodi – Padova 11-1; Onda Blu Formigine - RN Trento 9-6; RN Verona - Mestrina 5-9; Virgiliana MN – Reggiana 5-17; Coopernuoto Carpi – Coop Parma 9-15.

Classifica: Mestrina (*), Reggiana e Bentegodi punti 21, Coop Parma (*) e RN Verona 15, Coopernuoto Carpi 9, Onda Blu Formigine 6, R.N. Trento 4, Virgiliana 3, Padova 1.

Promozione, 3^G.: Parma – Codigoro 11-8; Riccione – Sterlino BO rinviata; riposa: Penta Modena.

Classifica: Riccione, Penta Modena e Parma punti 3, Sterlino e Codigoro 0. (*) = una partita in meno.

m.c.