Padova: sequestrata discarica abusiva dl circa 2mila mq. denunciato un soggetto

Padova, 08 novembre 2024 – Depositi di amianto, oli, elettrodomestici e tanto altro abbandonato a cielo aperto. Si tratta di quanto accertato dai finanzieri del comando provinciale di Padova in collaborazione con militari del reparto operativo aeronavale del corpo. Un’operazione che si è conclusa con un sequestro di un’area di circa 2 mila mq adibita a discarica di rifiuti speciali classificati come pericolosi e non.

La discarica di Borgoricco

Le attività, eseguite dai militari della Compagnia di Cittadella con il supporto di un elicottero in forza alla sezione aerea di Venezia, sono sorte a seguito di un controllo delle aree dislocate nell’alta padovana. ln particolare, grazie al sofisticato sistema di videoripresa in dotazione al velivolo, su un terreno ubicato nel comune di Borgoricco (Padova), è stata individuata la presenza di un’ingente quantità di rifiuti in evidente stato di abbandono. I successivi riscontri, condotti anche con l’ausilio del personale tecnico dell’ARPAV di Padova, hanno messo in luce un’attività non autorizzata per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, oltre l’assenza dell’iscrizione al catasto nazionale dei rifiuti.

La denuncia e sequestro dell’area

In virtù dei potenziali rischi per la salute derivanti dall’abbandono dei materiali rinvenuti, tra i quali amianto, olii esausti, elettrodomestici e veicoli fuori d’uso, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dell’intera area, denunciando alla Procura della Repubblica di Padova un soggetto resosi responsabile dell’ipotesi di reato di gestione di rifiuti non autorizzata, punita dalle leggi del Testo Unico Ambientale.