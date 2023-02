Premio miglior birra dell’anno a Crak Brewery, di Campodarsego (Padova)

La premiazione del birrificio padovano Crak brewery

In Fiera più di 600 espositori per quattro giorni a tutta birra

Padova, 19 febbraio 2023 – Il premio ‘Birrificio dell’anno 2023’ assegnato oggi alla Beer&Food Attraction che ha aperto oggi alla Fiera di Rimini, è andato a Crak Brewery con sede a Campodarsego, in provincia di Padova. Ad ospitare la premiazione della XVIII edizione di Birra dell’Anno, il concorso brassicolo più longevo e atteso in Italia organizzato da Unionbirrai, è stata la Beer&Tech Arena.



Crak Brewery: ben 3 primi posti

Crak Brewery: chi è

Veneto terza regione: 16 birrifici premiati

Degustazioni ‘alla cieca’

Birra intra moenia

Presentata dallo speaker radiofonico Lorenzo Dardano, la cerimonia ha svelato tutte le birre vincitrici di quest’anno nelle 45 categorie del concorso e ha poi annunciato il vincitore assoluto tra i birrifici. Il Crak Brewery veneto hai conquistato con le sue birre vari premi, tra cui ben 3 primi posti con le birre. Nel dettaglio Giant Step nella categoria 14 birre chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American IPA). Cantina - Mansueto 2017 nella categoria 24 birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico, di ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine) e cantina - Mansueto Riserva Whisky Barrel Aged 2019 nella categoria 34 birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, affumicate e torbate.

Crak Brewery è un Birrificio artigianale e agricolo completamente indipendente. A Campodarsego esiste un’azienda agricola (farm) dove viene coltivato l’orzo distico, comunemente chiamato anche orzo da birra. In questo modo Crak Brewery controlla tutta la filiera. Le consegne infatti vengono effettuate senza intermediari, in case e locali di tutta Italia, direttamente dal birrificio mantenendo la catena del freddo.



Oltre a quelli assegnati al birrificio padovano, tanti sono stati i riconoscimenti assegnati. La regione con il maggior numero di birre premiate è stata la Lombardia con 35 premi, seguita dal Piemonte con 18 e dal Veneto con 16. Alle Marche sono andati 10 premi, al Lazio 9, a Emilia Romagna e Trentino Alto Adige 8, a Abruzzo, Toscana e Umbria 6, al Friuli Venezia Giulia 4, a Campania, Puglia e Sardegna 2, a Basilicata, Liguria e Sicilia 1.

A definire i premiati sono stati gli 81 giudici internazionali, provenienti dall’estero e da tutta l’Italia, impegnati nelle degustazioni alla cieca, che hanno selezionato le 3 birre vincitrici per tutte le categorie. Ogni premiato del concorso potrà prendere parte al progetto BdA on tour, gli eventi che portano nei locali d'Italia le birre vincitrici con la volontà di promuovere e valorizzare le birre artigianali italiane. Il 2023 è stato un anno record per BdA con 2227 birre iscritte al concorso da 305 produttori. “Con grande soddisfazione la XVIII edizione di Birra dell’Anno ha confermato la grande fiducia dei produttori nei confronti del concorso. - ha sottolineato Simone Monetti, segretario generale Unionbirrai – Da parte nostra siamo orgogliosi di aver contribuito alla visibilità e valorizzazione della birra artigianale italiana, dando ancora una volta importante dimostrazione di come l’identità brassicola del nostro Paese sia sempre più matura e definita”.

Oltre alla premiazione di Birra dell’Anno, Beer&Food Attraction sarà sede anche di alcuni appuntamenti culturali organizzati da Unionbirrai. Lunedì 20 e martedì 21 febbraio, a partire dalle 10.30 nella sala Tiglio-Noce, si svolgerà la Italian Craft Beer Conference powered by Unionbirrai, innovativo programma di seminari e talk organizzata in collaborazione con IEG Expo. Lunedì 20 alle 14 nella sala Tiglio-Noce si terrà il convegno birra artigianale italiana: imprese produttive e tendenze produttive, a cura del professor Silvio Menghini, responsabile scientifico osservatorio birre artigianali DAGRI dell’Università di Firenze. Martedì 21 febbraio alle 11.45 nella sala Tiglio, invece, si svolgerà il convegno birra intra Moenia, autoproduzione delle materie prime e intese di filiera. Infine, sono previsti due momenti dedicati all’analisi sensoriale applicata all’abbinamento cibo e birra a cura degli Unionbirrai Beer Taster in collaborazione con Cast Alimenti.