Padova, operato al cuore il sindaco Sergio Giordani: è già tornato a casa

Il sindaco Sergio Giordani

Padova, 11 gennaio 2023 - Il sindaco di Padova Sergio Giordani si è sottoposto in day hospital nella giornata di ieri ad una procedura di routine per correggere una leggera fibrillazione atriale. Lo fa sapere il suo portavoce. La procedura è stata eseguita in sedazione cosciente con effetto di ripristino del normale ritmo cardiaco ed è riuscita "in maniera del tutto ottimale". Il sindaco, si precisa, «sta molto bene, già da ieri è a casa e prenderà pochi giorni di riposo per poi tornare alla sua normale attività".