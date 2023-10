Padova: sequestrati oltre 17 mila articoli per Halloween

Padova, 27 ottobre 2023 – Un commercio da ‘paura’ completamente irregolare. Nei giorni scorsi, infatti, i militari del Comando Provinciale di Padova hanno intensificato i controlli per contrastare l’abusivismo commerciale in vista della festività di Halloween. Gli interventi hanno permesso di sequestrare oltre 23mila prodotti, sprovvisti delle informazioni e delle avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore o non in lingua italiana. Le operazioni, condotte dai Baschi Verdi del Gruppo di Padova, che ha permesso di individuare due esercizi commerciali nella zona industriale di Padova, gestiti da cittadini cinesi, che ponevano in vendita giocattoli, gadget e batterie irregolari in tema della festività di Halloween. Nel corso di queste operazioni, sono stati sequestrati 17.300 giocattoli e gadget, oltre a 6.240 batterie irregolari, e i titolari delle ditte individuali sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per formalizzare le previste sanzioni amministrative.