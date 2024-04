Ragazza scomparsa a Camposampiero: “Sono viva”. Ma il messaggio potrebbero essere un fake: ecco perché

Padova, 27 aprile 2024 – “Sono viva”. È il messaggio arrivato sul telefono della mamma di Jensare Ajdari, la 15enne di Camposampiero scomparsa mercoledì pomeriggio dalla sua casa, nel Padovano. Ma quel messaggio in chat, che ieri aveva dato speranza alla mamma – “sono viva” – potrebbe non essere stato scritto dalla ragazza.

Secondo i familiari, Jensare non era solita scrivere in quel modo. E per gli inquirenti, quelle frasi potrebbero essere stato digitato da altre persone sul telefono della ragazza.

Il mistero dei messaggi

Ieri sul telefonino della madre è arrivato un primo messaggio scritto a caratteri maiuscoli – ''sono viva'' – ma in un secondo messaggio, la 15enne avrebbe scritto di trovarsi a Mestre.

La scomparsa

Della ragazza si sono perse le tracce mercoledì 25 aprile. Jensare è uscita dall’abitazione di famiglia di Camposampiero, in provincia di Padova, nel pomeriggio per andare alla scuola serale, dove però non sarebbe mai arrivata.