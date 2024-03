Scontri allo stadio Euganeo, altri due tifosi arrestati a Catania: avevano già ricevuto i Daspo

Padova, 21 marzo 2024 – Diventano otto i tifosi arrestati per gli scontri allo stadio Euganeo avvenuti martedì scorso durante l'intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcio Padova e il Catania. Altri due ultras etnei, dopo i sei di ieri, ritenuti anch'essi responsabili dei tafferugli sono stati arrestati dalla polizia a Catania nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria delle Digos delle Questure di Catania e Padova.

Gli arresti

I due tifosi arrestati a Catania sono un 34 enne e un 42 enne, entrambi con precedenti di polizia specifici e già sottoposti in passato a Daspo. Nel corso di una perquisizione sono stati trovati in uno zaino gli oggetti che sarebbero stati utilizzati per coprirsi e nascondere la propria identità. Anche questi due ultras sono ritenuti responsabili dei reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Proseguono gli approfondimenti e gli accertamenti da parte delle Digos di Catania e Padova per la contestualizzazione delle singole condotte anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di Daspo.