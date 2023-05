Incidente Padova, auto contro rimorchio: morto un 58enne

Padova, 20 maggio 2023 - Incidente mortale alle 5 di questa mattina di sabato 20 maggio a Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba di oggi per una macchina finita incastrata sotto il rimorchio di un camion parcheggiato a lato strada, in via Prima Strada: è deceduto l'automobilista che la guidava. I pompieri hanno liberato il conducente rimasto incastrato nella Fiat Tipo.

Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell'uomo, un 58enne. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dello scontro mortale.