Fidenza, donna accoltellata alla gola in pieno centro: è gravissima. Arrestato un uomo

Fidenza (Parma), 23 ottobre 2023 – Aggredita ed accoltellata alla gola in centro a Fidenza. Un’aggressione avvenuta in piazza Pezzana dove vittima è una donna che è stata portata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma. L’uomo che ha accoltellato la donna è stato fermato dai carabinieri.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta intorno a mezzogiorno, al culmine di una lite, per motivi in corso di accertamento. La donna è stata colpita con un coltello da cucina al collo ed è stata portata in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti l'automedica e le ambulanze del 118 e i carabinieri di Fidenza.

notizia in aggiornamento