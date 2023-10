Accoltellata alla gola dal figlio 12enne: la corsa all’ospedale

Fossoli di Carpi (Modena), 22 ottobre 2023 – Dramma questa mattina a Fossoli dove una donna di 45 anni e’ stata accoltellata alla gola in casa. Secondo una prima ricostruzione a ferirla sarebbe stato il figlio di soli 12 anni ma sul fatto sono in corso indagini.

L’intervento dei soccorritori è avvenuto in un’abitazione nella frazione di Carpi. La donna è stata trasferita all’ospedale in codice di massima gravità, ora si trova al Policlinico ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita: ha una prognosi di 20 giorni