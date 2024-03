Frane nel Parmense: centinaia di abitanti isolati in Appennino

Parma, 3 marzo 2024 – Centinaia di persone isolate da due grosse frane nel Parmense. La più estesa si è verificata nella notte sulla strada provinciale di Santa Maria del Taro, dove 200 abitanti sono bloccati in casa. Qui, un fronte di 30-30 quaranta metri ha ceduto e si è riversato sull’unica strada che collega il centro abitato, la Sp 359.

La seconda frana, con la caduta di terra e detriti, è successa in Val Baganza: a Calestano, 80 chilometri più a Est, verso Parma. Questa zona era stata interessata nelle scorse settimane da uno sciame sismico con centinaia di scosse di lieve entità.

Oggi in Emilia rimane allerta l’attenzione per il meteo: allerta arancione per le piogge intese e per il deflusso delle piene dei fiumi. Le province sotto osservazione da parte della protezione civile sono soprattutto quelle del versante occidentale: Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena.

La montagna ha ceduto per le forti piogge degli ultimi giorni, un fronte di 30-30 quaranta metri ha ceduto e si è riversato sull’unica strada che collega Santa Maria del Taro, una frazione del Comune di Tornolo. Il paesino è molto vicino alla città metropolitana di Genova, ma insiste nella provincia di Parma. La provinciale 359 è inagibile e la linea telefonica fissa è interrotta. Per fortuna, al momento non risultano danni alle abitazioni o persone ferite.

La frana si trova sulla Sp 359, all’altezza della località Case Fazzi, chilometro 109. Si tratta di una zona ridosso del confine con la Liguria, ma lo smottamento è accaduto sul versante emiliano. Santa Maria del Taro è un piccolo centro con circa 200 abitanti. L’unica viabilità alternativa è quella di Passo del Bocco – Varese Ligure – Passo Cento Croci.

Sul posto stanno operando i carabinieri della stazione di Santa Maria del Taro insieme al personale della Provincia, co il supporto di aziende specializzate nello sgombero dei detriti.

La seconda frana si è verificata sempre nel Parmense a seguito delle abbondanti piogge ancora in corso, provocando la caduta di rocce a Calestano, nella Val Baganza. I detriti hanno causato l'interruzione della strada comunale di Vigolone, chilometro 1.

Anche in questo caso sul posto ci sono i carabinieri, della stazione di Calestano, e personale dell'amministrazione comunale per la messa in sicurezza e per le operazioni di ripristino della viabilità.