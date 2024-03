Fiumi in Emilia Romagna: il livello e le zone più a rischio, i ponti ancora chiusi

Bologna, 2 marzo 2024 – Continua il maltempo in Emilia Romagna: a farne le spese soprattutto i fiumi, le cui piene (video) sono tenute sotto osservazione costante. Ma c’è anche una buona notizia: prosegue la prima tracimazione dell’anno alla diga di Ridracoli (video).

Il livello dei fiumi in Emilia Romagna: a sinistra il Secchia nel Modenese, a destra l'Enza tra Parma e Reggio Emilia

Secchia e Panaro

Nello specifico, le zone più colpite sono quelle del Secchia e del Panaro nel Modenese e dell’Enza nel Parmese, Per quanto riguarda il Secchia, il livello del fiume ha raggiunto la soglia di 11.26 metri questa mattina in corrispondenza di Ponte Veggia mentre a Ponte Bacchello l’acqua ha raggiunto i 10,73 metri, mantenendo un livello di stabilità dopo la crescita costante dei giorni scorsi. Ancora chiuso Ponte Alto: il livello idrometrico questa mattina segna 8,80 metri, ben sopra la soglia arancione seppur in calo rispetto alla notte, quando aveva raggiunto il picco di 9.28. Verrà riaperto quando il livello sotto gli 8 metri.

Sul Secchia è stato chiuso in mattinata anche ponte Motta a Cavezzo, di competenza della Provincia.

Sul Panaro, invece, Camposanto segna un livello idrometrico di 8,04 metri, avvicinandosi alla soglia arancione e in netta risalita dopo la tregua notturna. Sotto osservazione anche la zona di Bomporto, che ha sfiorato la soglia dei 9 metri nella notte. Riaperto il ponte di Navicello vecchio sul Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255 dopo essere stato chiuso durante la notte.

L’Enza

Il fiume Enza tra i più colpiti dalle piogge: nella zona di Sorbolo il livello ha raggiunto gli 8,72 metri

Per quanto riguarda l’Enza, dopo i disagi dei giorni scorsi che ha portato anche alla chiusura di diversi ponti tra il Parmense e nel Reggiano, il livello idrometrico è leggermente calato a 8,60 metri in corrispondenza di Sorbolo.

La diga di Ridracoli

La diga di Ridracoli tra Forlì e Cesena ha invece raggiunto il livello di sfioro a quota 557,30 metri sul livello del mare dopo le piogge incessanti di questi giorni. L’acqua del lago ha superato il livello di sfioro e precipita per 103 metri in una spettacolare cascata, iniziando così la prima tracimazione dell’anno: uno show che raccoglie sempre moltissimi visitatori. Va ricordato che non c’è nessun rischio nella tracimazione: l’acqua in eccesso finisce nel fiume Bidente.

Una buona notizia per i romagnoli, perché permetterà, con una seconda tracimazione, il rifornimento idrico a tutti i comuni soci fino all’estate. Per tutti gli aggiornamenti sull’apertura della diga di Ridracoli potete consultare il sito.

Le previsioni dei prossimi giorni

Persiste anche nella giornata di oggi, sabato 2 marzo, l’allerta arancione su tutta l’Emilia Romagna, che avrà validità fino alla mezzanotte. Le zone interessate per piene dei fiumi sono le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara mentre il rischio frane e piene dei corsi d’acqua minori riguarda oltre a queste menzionate anche la provincia di Bologna.

Meteo instabile anche domani, domenica 3 marzo, con piogge e schiarite a Bologna, Modena e Piacenza, mentre si prevedono nubi sparse in Romagna. La tendenza dovrebbe essere la stessa fino a mercoledì 6 marzo, quando il maltempo potrebbe portare una tregua definitiva.