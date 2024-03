Previsioni meteo: pioggia e neve in Emilia Romagna. Dove e fino a quando

Bologna, 2 marzo 2024 - Almeno fino a lunedì continuerà il maltempo in Emilia Romagna, con il conseguente rischio per i fiumi, 'sorvegliati speciali' in una regione molto provata dalla recente alluvione. Un meteo capriccioso, con pioggia alternata a schiarite un po' in tutta la regione.

E poi c’è la neve, che scenderà, anche abbondante, sugli appennini, anche se non ha nulla a che vedere con le precipitazioni record annunciate in Piemonte e Valle D’Aosta. Arpae per oggi annuncia "nuvolosità irregolare con piogge sparse. Fenomeni più diffusi al mattino, più sporadici e a prevalente carattere di rovescio nelle ore pomeridiane".

Quando e dove nevicherà

Ma sotto la lente c'è il fenomeno-neve, inatteso e un po' fuori tempo massimo, in questo pazzo inverno al contrario. Già da domani, domenica 3 marzo, monti imbiancati, a partire dal pomeriggio (sugli 1.800 metri), e soprattutto in serata e nelle ore notturne, quando nevicherà a quote più basse, intorno ai 1.300 metri. Lunedì 4 marzo la neve, sui 1.300 metri, comincerà a cadere fin dalla mattina

La tendenza tra il 5 e il 7 marzo

Arpae prevede "temporanee schiarite nella mattinata di martedì, cui seguirà il ritorno a condizioni instabili con precipitazioni sparse dalla serata di martedì e fino a fine periodo, in graduale esaurimento giovedì. Saranno possibili deboli nevicate a quote superiori ai 1.000-1.200 m. Le temperature subiranno oscillazioni legate alla copertura nuvolosa, mantenendosi leggermente superiori alla media climatologica".

La mappa delle previsioni Arpae