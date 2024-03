Allerta arancione in Emilia Romagna: ecco dove. Continua la piena del Po, fiumi sotto osservazione

Bologna, 3 marzo 2024 – Resta alta l’allerta meteo in Emilia, tre le zone sotto osservazione: Parma, Piacenza e la pianura del Modenese. È arancione il livello di attenzione che nelle prossime ore terrà in preallarme la protezione civile a causa del rischio idrogeologico, dovuto alla piena dei fiumi e alle piogge che continueranno a cadere ininterrotte almeno fino a domani sera.

L’allarme più significativo riguarderà la bassa collina del Piacentino e del Parmense – ma anche sui versanti dell’Appennino, dove oggi si sono verificate due frane – così come la zona di Modena, mentre sul resto della regione la situazione è più tranquilla. L’allerta meteo rimarrà in vigore fino alla mezzanotte di lunedì 4 marzo. Attesa anche neve in Appennino nei prossimi giorni. Intanto, in Romagna, prosegue la spettacolare tracimazione della diga di Ridracoli: complice anche un pallido sole, lo show della maxi cascata è colorato anche dagli arcobaleni (video).

Nella giornata di lunedì 4 marzo, il progressivo allontanamento della perturbazione verso Est porterà residue deboli precipitazioni, in esaurimento su tutta la regione entro la tarda serata. La criticità idraulica nella pianura centro-occidentale è dovuta alle condizioni di lento esaurimento delle piene e ai possibili nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei tratti montani dei bacini centro-occidentali.

La criticità idraulica nella pianura del Ferrarese è riferita al transito della piena di Po e allo stato del reticolo idraulico di pianura. A seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali. Ecco la situazione dei fiumi in tempo reale: clicca qui.

È allerta gialla quasi ovunque: le aree di Piacenza, Parma, Bologna e la collina di Ravenna. Qualche preoccupazione per la piena del Po, tra il Ferrarese e il Delta veneto del Rodigino.

Nessun rischio – ovvero allerta verde – per la montagna e le zone collinari romagnole tra Cesena, Forlì e Rimini; l’alta e la bassa collina romagnola della zona di Ravenna e tutta la costa della Romagna.