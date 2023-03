Chi era Michele Guzzo, lo chef morto a Parma scavalcando un cancello

Michele Guzzo con il suo cane Artù

Parma, 12 marzo 2023 – Sui social si definiva un ‘Food lover’, e su Instagram sono tantissime le foto che lo ritraggono in vacanza in giro per l'Italia e all'estero, con gli amici, le ragazze e il suo amatissimo cane Artù.

Michele Guzzo, 28 anni, è morto dissanguato scavalcando la cancellata dell'abitazione di un amico in viale dei Partigiani d'Italia a Parma.

Un futuro già disegnato il suo, aveva le idee chiarissime Michele su cosa fare nella vita: era consulente per un'azienda di ristorazione a Forlì e chef diplomato all'Alma, la scuola di cucina italiana che a Colorno si dedica all'alta formazione, Guzzo si era diplomato nel 2018 come uno dei migliori del suo corso e, dopo quello base e quello superiore di cucina aveva portato a termine, nel 2021 il corso per diventare manager.

Lavorava a Forlì per la GpStudios, una società di consulenza e formazione attiva nel mondo del turismo e della ristorazione, viveva a Parma con il papà Domenico, con cui condivideva, tra le altre cose, la passione per il calcio e per il Milan.

Come chef, il 28enne aveva cucinato in locali di spicco come 'Parma Rotta', lo stellato bolognese 'I Portici’ e 'Dal Pescatore' di Canneto sull'Oglio, nel Mantovano, ristorante pluristellato, prima di lavorare nella società di consulenza forlivese.

Michele, che potrebbe avere scavalcato la cancellata senza suonare il campanello per fare una sorpresa o per non disturbare, sarebbe scivolato finendo per essere ferito mortalmente.

Il suo cadavere si trova in Medicina legale a disposizione del pubblico ministero che deciderà se far eseguire l'autopsia. "Non si può morire così” si legge tra i tanti post di cordoglio sul web. Non si da pace il papà Domenico: "Per me era tutto, ora è con la sua mamma", le sue strazianti parole riportate dalla stampa locale.