Nicolai scomparso da Parma, l'appello della mamma per il 14enne a "Chi l'ha visto?"

Parma, 23 marzo 2023 - Nicolai, 14 anni, è scomparso da Parma il 7 marzo. Da quel giorno non si hanno sue notizie. Sono passati 16 giorni e sale la preoccupazione per quello che potrebbe essergli capitato. Ieri sera, mercoledì 22 marzo, durante la trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?" l'appello della mamma per ritrovarlo.

Cosa sappiamo

Al momento della scomparsa Nicolai indossava una giacca smanicata blu, tuta da ginnastica nera, scarpe da ginnastica nere marca Nike. Nicolai ha occhi e capelli castani ed è alto circa un metro e ottanta. Il 14enne vive a Parma con la madre e frequenta il primo anno di un istituto tecnico. La mattina di martedì 7 marzo è uscito alle 7 per andare a scuola, ma non è entrato in classe. A casa è rimasto il cellulare.

