Cubo di Rubik, il nuovo record nazionale è a Parma: a vincere un 13enne

Parma, 21 novembre 2023 – Nuovo record nazionale nella risoluzione del cubo di Rubik. Il detentore è originario di Parma: il tredicenne Matteo Maggiari è risultato infatti il più veloce nel risolvere la composizione dell'oggetto, con soli 1,94 secondi.

L'occasione per mettere alla prova la sua velocità è stata "Valle d'Aosta 2023 Open", la prima competizione regionale dedicata al cubo di rubik. La gara, svoltasi tra il 18 e il 19 novembre, ha contato quasi 50 partecipanti provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Inghilterra, India, Romania e Ucraina.

Il record

La sfida consisteva nella risoluzione a tempo di cubi di rubik 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, bendati, con una mano, pyramix e square-1. A prevalere è stato il parmense Maggiari. “Gareggio dal 2021 e sono veramente felice di questo risultato - ha dichiarato il giovane dopo la vittoria - Era un record che cercavo da tanto tempo e non posso che essere soddisfatto”.

Beneficenza

La competizione, svoltasi all'Hotel Miramonti di Saint-Vincent, è stata organizzata dalla Consulta Giovani Soci BCC Valdostana e dall'Associazione Cubing Italy. L’utile della competizione è stato interamente devoluto all’Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Regione Autonoma Valle D’Aosta ODV. “Ci tengo particolarmente a ringraziare gli organizzatori di questo evento molto originale per il coinvolgimento che hanno voluto per la nostra associazione – ha detto Salvatore Luberto, presidente della LILT-. È una cifra di un certo peso, soprattutto di questi tempi, e verrà spesa interamente per finanziare dei programmi di prevenzione oncologica nelle scuole valdostane”.