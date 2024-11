Assedio a Candelara e alle candele, oltre 150 pullman già prenotati

Pesaro, 19 novembre 2024 – Oltre 150 pullman già prenotati per partecipare alla manifestazione. Più di un centinaio di camperisti, ai quali si sommano centinaia di richieste da parte di agenzie di viaggio e visitatori provenienti da tutta Italia. Sono i numeri che presentano la 21esima edizione di Candele a Candelara, il mercatino natalizio dedicato alle candele diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi della nostra provincia, che si svolge quest’anno in occasione dei quattro week-end che ricadono tra il 23 novembre e il 15 dicembre.

Una manifestazione per cui si attendono circa 20mila presenze: “Stanno arrivando tantissime prenotazioni da parte di agenzie di viaggio – dice Piergiorgio Pietrelli, direttore artistico – e possiamo dire che da vent’anni le presenze sono in crescita. In questi giorni il nostro sito conta oltre 1.200 contatti e arrivano richieste da tanti turisti da tutta Italia, anche dal Nord. Con Candele a Candelara siamo riusciti a dimostrare che i mercatini natalizi non sono soltanto nel Nord Italia, ma anche al Centro”.

La colonnina con le candele, sempre nella piazzetta. Foto sotto, la presentazione ieri mattina a palazzo Gradar

Il cuore della festa sarà come sempre il mercatino natalizio che si svolge nel borgo medievale, dove ogni sera, la luce artificiale sarà spenta (alle 17.30 e 19, per 15 minuti) per lasciare posto alla luce di migliaia di candele. Oltre ai laboratori e all’animazione pensata per i più piccoli, come i trampolieri luminosi e la Bottega degli Elfi, tornerà l’appuntamento con i musicisti di Babbo Natale e i suonatori di zampogne. L’ingresso alla manifestazione sarà di 3 euro fino alle ore 13, mentre dopo sarà di 5 euro. Gli accessi ai pullman saranno consentiti solo su prenotazione. Tornano anche le navette da Pesaro (dalle ore 10 alle 21), che in partenza da Piazzale Matteotti e Stazione ferroviaria porteranno i visitatori fino a Candelara.

“Un servizio molto importante – dice Pietrelli -. Basti pensare che quest’anno ci ha chiamato anche una agenzia di viaggio di Macerata che non porterà i turisti coi pullman ma con il treno e utilizzeranno il servizio navetta”. Un evento reso possibile anche grazie a tanti volontari: “Vorremo ringraziarli per l’instancabile lavoro che svolgono ogni anno”, dicono Lorenzo Montesi, presidente della Proloco di Candelara e Federico Malaventura, consigliere. Ad intervenire il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani che ha sottolineato come “in oltre 20 anni di attività siano riusciti a creare un nuovo brand e modello per il nostro territorio”. D’accordo anche il vicesindaco, Daniele Vimini, che ha ricordato come Candele a Candelara “sia un volano per le attività turistiche della città, ma anche per il luoghi della cultura” e l’assessora alle Attività Economiche, Francesca Frenquellucci che ha sottolineato l’attrattiva dell’evento.