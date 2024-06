A Piandimeleto soffia vento di destra. Confermati molti sindaci ’storici’

A Piandimeleto per la prima volta dal dopoguerra l’amministrazione va a una lista civica che guarda più a destra: il merito è di Nicolò Pierini (foto) che conquista il Comune con il 52% dei voti, pari a 582 su 1149 votanti. Sconfitta invece per Veronica Magnani, sindaco uscente, che si ferma al 48%. "Abbiamo cambiato la storia – ha commentato Pierini – la vittoria è maturata nei seggi del capoluogo ed ora è tempo di cambiamento. Vogliamo lavorare al progetto e creare sinergie con i sindaci del territorio". A Borgo Pace si conferma sindaco per il quarto mandato Romina Pierantoni, con la totalità dei voti andati alla sua unica lista Progetto Borgo Pace. Tra i consiglieri spiccano le 44 preferenze di Arianna Litti seguite da 31 voti per Mariano Focaracci, 28 per Guglielmo Gabellini, 26 per Lorenzo Santi. Dieci le schede nulle e 20 le schede in bianco. Anche a Lunano riconferma piena per Mauro Dini (foto sotto) alla guida della lista Alleanza Cittadina per Lunano. Tra i consiglieri Umberto Bragoni 73, Claudio Ceregini 31, Elena Cervioni 32, Mirsida Dodaj 14, Marco Feduzzi 29, Ilaria Gualandri 12, Giovanni Luzi 36, Michele Mauri 44, Milena Patrignani 12, Andrea Ridolfini 19. Ventotto le schede nulle e 66 le bianche. A Monte Grimano Terme successo per il sindaco uscente Elia Rossi di Noi per un futuro migliore. Erano più di vent’anni che un sindaco non veniva confermato a Monte Grimano ma Rossi è riuscito nell’impresa e ora è pronto a concentrarsi sul programma. A Mercatello sul Metauro la spunta per 13 voti Alfiero Marchetti della lista Uniti X Mercatello a discapito dell’uscente Fernanda Sacchi di Continuare per Mercatello. Finisce 51% a 49% con 11 schede nulle e 16 bianche. Tra i candidati consiglieri per Uniti X Mercatello Gabriele Giovannini 38 voti , Marco Alessandrini 11 , Simona Rossi 16, Luca Casazza 11, Andrea Gnaldi 2, William Pierantoni 2, Tommaso Gentili 23, Enrico Martelli 3. Per Continuare per Mercatello, invece, Luca Bernardini 27 voti, Joele Sansuini 23, Wiliam Matteucci 16, Stefano Marchetti 22, Maria Ervea Pacini 9, Domenico Romanini 11, Ettore Bonci 15, Pietro Pagliardini 10. A Peglio il nuovo sindaco sarà Livio Talozzi, alla guida della lista Peglio Vivo che fa segnare tra i candidati consiglieri 95 preferenze per Veronica Marchi, 38 per Licio Mari e 33 per Antonella Cardinale. A Frontone conferma anche per Daniele Tagnani di Progettiamo Frontone. Queste le preferenze della lista: Alice Roccheggiani 50, Alice Pavoni 105, Claudio Viti 37, Davide Torazzi 23, Diego Baffioni 11, Enrico Cencetti 100, Erica Olivo 28, Letizia Casaccia 33, Matteo Viviani 24 e Mario Borghesi 30. Ventuno le schede nulle, 27 le bianche. A Carpegna la vittoria va a Mirco Ruggeri con il 62% dei voti per la sua lista Per Carpegna, mentre lo sfidante, Marco Marchini con la lista Siamo Carpegna, si ferma al 38%. A Montecalvo in Foglia nessun problema per la sindaca uscente Donatella Paganelli a raggiungere il quorum: dei 1344 votanti ne totalizza 1147, con le restanti schede bianche o nulle. Nella sfida a tre di Pietrarubbia vince la sindaca uscente Maria Assunta Paolini con il 70% dei consensi, mentre al 27% si ferma Noi Siamo Pietrarubbia di Claudio D’Angeli. Al palo invece la lista Sovranisti per l’Italia che con il 3% dei voti non ottiene nemmeno un seggio in consiglio. A Maurizio Marottesi per guidare Montefelcino bastano 1.231 voti su 1.381, sufficienti a battere il quorum e sedere in municipio, così come a Serra Sant’Abbondio, dove Ludovico Caverni è rieletto con 398 voti su 463, e a Monte Cerignone dove Davide Giorgini si assicura la fascia tricolore con 309 preferenze su 351 votanti. A Piobbico confermato il sindaco Alessandro Urbini con la lista Continuità e rinnovamento per Piobbico-Impegno e concretezza. Sulle preferenze spiccano quelle di Silvia Formica (129), Lucia Moretti (68) e Manuele Remedia (124). Ad Apecchio confermato per la terza volta il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci a capo della lista "Futuro insieme" con 668 voti, il 58%. Eletti per la maggioranza 7 consiglieri tra cui i più votati Alberto Berliocchi (57 preferenze), Eucherio Bricca (53) e Massimo Cardellini (57). La lista "Apecchio Civica" di Maurizio Caselli chiude con 487 voti pari al 42%. Come minoranza sono stati eletti 3 consiglieri: Maurizio Caselli, Giacomo Rossi e Maurizio Bologna. A Belforte all’Isauro eletta sindaco Federica Battazzi a capo della lista civica Per un Paese in Comune. È Pier Luigi Grassi il nuovo sindaco di Acqualagna. Grassi è il capolista di "Uniti per Acqualagna" che ha raccolto 1393 voti pari al 60% contro la candidata Laura Biagiotti ("Prospettiva futura") che ha raccolto 948 preferenze pari al 40% dei voti. Faranno parte della maggioranza Luciano Magnanelli (preferenze 169), Alessandra Serafini (160), Mauro Damiani (139), Marzia Chiuselli (96), Mattia Cipicchia (75), Pietro Barzotti(72), Laura Sabbatini (62), Alessandro Bugatti (59). Faranno parte della minoranza Laura Biagiotti, Mirco Tassi, Luca Veglio e Oriana Spini.

Andrea Angelini