Cagli resta sulla scia. Tra i due Alberto, è Alessandri che vince

Si è conclusa la sfida tra i due Alberti per la guida del Comune di Cagli che ha visto la riconferma per il terzo mandato del sindaco uscente Alberto Alessandri alla guida della lista Cagli Futura. Con un distacco di quasi mille voti sul suo sfidante Alberto Mazzacchera della lista Fare Comune, Alberto Alessandri ha ottenuto 2719 voti, corrispondenti al 60, 52%, contro i 1774 di Alberto Mazzacchera distaccato al 39,48%.

Una campagna elettorale che si è conclusa con l’elezione anche dei nuovi consiglieri comunali che di seguito riportiamo con i voti ottenuti di preferenza. Per la lista vincente del Sindaco Alberto Alessandri, Cagli Futura, sono stati eletti: Ivan Casavecchia con 679 preferenze, Sabatini Patrizia 387, Simona Palazzetti 340, il vicesindaco uscente Benilde Marini 309, Leonardo Antinori 204, Alessandro Gnagni 178, Roberto Battistelli 157, Martinelli Sonia 137. Restano fuori Zico Pieri con 114 preferenze, l’ex assessore uscente Domenico Panichi 110 e il consigliere comunale Nicola Ricci 110, Lorenzo Balducci 74. Entreranno nei banchi della minoranza con Alberto Mazzacchera Caterina Pompa con 289 preferenze, Silvia Serafini 260, Denis Monacchi 212 e il Presidente del Comitato Parcheggi Lucia Chimienti 202. Seguono i non eletti Paolo Ragni 160, Tommaso Monaldi 155, Frederic Burani 151, Giacomo Panichi 150, Brenno Trufelli 120, Sandrina Maggioli attuale segretaria del PD 113, Donatello Pauselli 102 e Monica Lucchetti 98. Un nuovo Consiglio comunale che si insiederà a breve con la nomina dei nuovi assessori in giunta ed i rispettivi capigruppo delle due liste.

Mario Carnali