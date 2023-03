Maggy, il cane geniale che apre le porte blindate

Pesaro, 12 marzo 2023 – Razza? Geniale. Come definire altrimenti un cane che ha imparato ad aprire i portoni blindati? "Vero: apre sia quello di casa mia, a Tavullia e sia quello della casa dei miei genitori perché hanno lo stesso meccanismo – conferma orgogliosissima Elenia, la proprietaria di Maggy, un bracco pointer di 11 anni. Dopo aver sciolto quello che è stato per dieci giorni un vero mistero lei è stata la prima a rimanere di stucco davanti a quell’abilità sorprendente.

Il video, ripreso con delle microtelecamere, posizionate ad arte per riprendere la dinamica, non lasciano dubbi: Maggy, con determinazione, riesce a girare la manopola anche quando è serrata. Vedere per credere: oggi sul sito del Carlino/pesaro pubblichiamo la ripresa. "Il tutto è iniziato con il trovare il portone aperto. La prima volta che è accaduto mio padre ha pensato ai ladri. La seconda volta che è accaduto abbiamo cercato un colpevole tra noi, pensando che qualcuno di noi si fosse, nuovamente, dimenticato di chiudere la porta". Ma la caccia al distratto in famiglia è durata poco... "Sì, perché il fatto di trovare il portone aperto accadeva troppo spesso".

Come siete arrivati a sospettare di Maggy? "Un giorno mi telefona la vicina di casa e mi dice che il mio portone era aperto e i cani, l’altro è un cane adottato che si chiama Rocky, giravano liberi per il giardino. Ho chiesto alla vicina di farli rientrare e di chiudere la porta. Tempo venti minuti e i cani erano nuovamente a gironzolare nell’erba. A quel punto ho chiesto alla vicina di portarli in garage e ho maturato il dubbio: vuoi vedere che ...sia proprio lei?".

Bingo. "Non saremmo riusciti a capirlo se non avessimo messo le telecamere: è fenomenale". Nel video si vede che Elenia e il fidanzato scendono le scale fino al piano terra, escono e inchiavano il portone blindato. I cani corrono giù per le scale e Maggy prende l’iniziativa: su due zampe fa leva, muovendo la manopola. E’ determinata nell’obiettivo: si vede dalla forza che esercita per girare la manopola.

"Ora abbiamo adottato delle contromisure – spiega Elenia –, ma devo riconoscere che è geniale. Del resto in casa l’abbiamo sempre pensato: abbiamo il dubbio che conosca il significato delle parole. Se dici ciotola stai certo che la va a prendere".

Che carattere ha? "E’ molto affettuosa. L’abbiamo presa che era cucciola: credo che questa lunga convivenza e confidenza ci abbia legati molto".