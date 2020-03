Pesaro, 11 marzo 2020 - Chiunque sia stato tra le macerie di un terremoto sa che lì, dopo la morte e la distruzione, emerge il meglio. E il meglio è fatto di una solidarietà senza confini, di persone che danno tutto per gli altri. L’emergenza Coronavirus non è il terremoto, ma alcune delle conseguenze sono le stesse. Non solo per le tragedie che porta con sé, ma proprio per la solidarietà che sta scatenando. E queste sono le belle notizie che fanno capire quanto la città abbia la voglia e la forza di reagire. Ieri è stata ufficializzata la nascita dell’associazione ‘Insieme per Marche Nord’, una realtà voluta da un gruppo di imprenditori che ha già contribuito, con circa 400mila euro, all’acquisto di 15 respiratori. Ma non basta, perché loro vogliono andare oltre.

«Il prossimo obiettivo – dicono Franco Signoretti di Xanitalia ed Emanuela Scavolini, due dei promotori – è acquistare una centralina di monitoraggio delle funzioni vitali che sarà utilizzata per 18 pazienti in terapia intensiva (servono circa 400mila euro, ndr). Il personale dell’ospedale si sta adoperando in modo incredibile ed è necessario il sostegno di tutti. Non appena abbiamo avviato questa iniziativa, il coinvolgimento è stato immediato. Tutto questo dimostra il grande cuore di tutta la città».



«C’è una grande sensibilizzazione da parte di tutti – conferma Maria Capalbo, direttore generale di Marche Nord –. Sono in tanti che si attivando per sostenere l’ospedale. Alcuni imprenditori e privati cittadini hanno aperto l’associazione ‘Insieme per Marche Nord’ con l’unica finalità di sostenere l’ospedale Marche Nord e per far fronte all’emergenza Coronavirus. Grazie a questa sottoscrizione sono arrivati i primi respiratori, fondamentali per attrezzare e implementare le terapie intensive di Marche Nord». Chiunque volesse contribuire, le coordinate bancarie su cui poter fare il versamento sono: Insieme per Marche Nord, Banca di Pesaro, Iban IT45P0882613300000000109407.

I promotori di questa iniziativa sono: Banca di Pesaro, Biesse, Cmt Utensili, Diba, Gruppo Atena, Isopak Adriatica, Marinelli Prefabbricati, Marinelli Cucine, Nuova Faos srl, Papalini, Renco, Rivacold, Scavolini, Sider Rottami Adriatica, tecnoplast srl, Websolute spa, Xanitalia.

Valentino Rossi tra i primi a donare

È stato Valentino Rossi uno dei primi donatori a sostegno dell'azienda ospedaliera Marche Nord per l'emergenza Coronavirus. La raccolta fondi è nata prima spontaneamente da un gruppo di cittadini sulla piattaforma 'Gofundme-Italia', raccogliendo oltre 76mila euro grazie ad oltre 3.000 donazioni in poco più di tre giorni e poi, da ieri, è stata coordinata dal Comune di Pesaro che, in accordo con l'ospedale San Salvatore, ha istituito l'associazione 'Insieme per Marche Nord'. "L'associazione Insieme per Marche Nord, ringrazia i numerosi concittadini, associazioni che già da ieri hanno versato dei contributi - fa sapere l'azienda ospedaliera -. Uno dei primi a versare un generoso contributo è stato Valentino Rossi".