Fondarca, molto più di un auditorium

di Mario Carnali

Una montagna che non finisce di stupire, il Monte Nerone. Sarà meta di un’esibizione molto particolare l’attrazione di fine estate che accende i riflettori su un evento musicale alquanto suggestivo, domenica prossima, con l’esibizione della Rossini Cellos Orchestra nello stupendo anfiteatro naturale di Fondarca. Una grande grotta sovrastata da un arco naturale che si trova a circa 700 metri di altitudine. Fondarca è da tempo meta di tanti appassionati escursionisti che percorrono il sentiero nel versante sud del Monte Nerone raggiungibile dalla frazione di Pieia di Cagli. Molta è l’attesa per questa particolare esibizione del gruppo formato da 15 violoncellisti in una delle grotte più grandi e particolari del nostro Appennino che chiuderà la manifestazione "I Suoni dell’Appenino", un progetto partito ad aprile e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

La bellezza di luoghi nelle pendici del Nerone diventa parte integrante dell’esperienza musicale stessa. Un evento nato dalla collaborazione tra Cai Pesaro "Lino Liuti" e il Conservatorio Rossini nell’ambito di Pesaro Capitale della cultura, con la collaborazione della Pro Loco di Pianello, da sempre molto attiva nell’organizzazione di diverse manifestazioni estive a cominciare dalla storica Sagra della Lumaca del Nerone. Per l’escursione, della lunghezza di 5 km, occorrono scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato all’altitudine e alle mutazioni meteo, pranzo al sacco e almeno un litro d’acqua. La partenza dell’escursione con le due guide, Vasco Feligini della Pro loco e Daniele Piccini del Cai di Pesaro, avverrà alle 10 da Pianello con sosta e visita alla antica Abbazia di Massa risalente all’800; arrivo nella frazione di Pieia e risalita alla Grotta di Fondarca. Dopo il concerto, discesa lungo il sentiero Italia nella frazione di Cerreto con visita alla piccola e antichissima Chiesa di san Michele Arcangelo, con le particolari pareti affrescate. Prenotazioni entro venerdì al numero 333 9296308, anche con messaggi WhatsApp.