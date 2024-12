Fucilate contro le auto in sosta. Succede a Canavaccio di Urbino, in via Santa Maria Pomonte, una zona residenziale a ridosso delle Cesane. Domenica mattina, alcuni colpi ravvicinati in direzione del bosco hanno svegliato di buonora una famiglia. Ma a insospettire il padre è stato un rumore sordo, proveniente dal giardino, come fosse la caduta di un sasso sulla carrozzeria delle auto di famiglia. L’uomo, alla vista di un foro sul parabrezza, ha subito urlato al figlioletto in tenera età di non uscire di casa.

Il segno, provocato da un pallettone, non lasciava adito a dubbi, mentre altri spari si continuavano a sentire ancora molto vicini. E’ probabile, considerato il tipo di proiettile che ha colpito l’auto, che si trattasse di una battuta di caccia al cinghiale. Difatti, durante questo tipo di attività venatoria, si impiegano munizioni di grosso calibro e non le classiche cartucce a pallini, che invece si usano per la caccia ai volatili. L’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che stanno effettuando accertamenti sull’episodio.

Gli spari ravvicinati sono stati avvertiti anche da Raffaele Livieri, 61 anni, tecnico di impianti di sicurezza, che risiede nelle vicinanze. "La zona è diventata molto pericolosa – ha commentato – perché ci sono ciclisti e persone che vanno a correre lungo i sentieri delle Cesane. Quindi gli spari ad altezza uomo, che possono raggiungere distanze ragguardevoli, come avviene nella caccia al cinghiale, mettono a repentaglio la sicurezza di tutti noi".

Marco D’Errico