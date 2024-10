Il giallo della Biosfera. Fili tagliati, fusibili spariti. Vandali ’digitali’ in azione

Vandalizzata la biosfera. Il simbolo di Pesaro Capitale è stato preso di mira da ignote presenze che, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, hanno divelto la rete metallica di protezione e hanno manomesso il sistema di funzionamento elettronico. In particolare sono stati tagliati i fili e asportati i fusibili. Vandali sì, quindi, ma con una certa dimestichezza nella materia. Un giallo in piena regola visto che il misterioso vandalo che ha mandato ko la biosfera, singolo o in gruppo che sia, è verosimilmente qualcuno non a completo digiuno in fatto di elettronica. Un vandalo tecnologicamente meno avanzato magari avrebbe tirato una pietra contro la sfera e il risultato sarebbe stato di certo meno sofisticato.

La denuncia contro ignoti è stata raccolta dall’ufficio prevenzione della Questura e sul fatto indagano in collaborazione Digos e Squadra mobile che esamineranno anche il contenuto delle telecamere di sicurezza che puntano sulla piazza per cercare di risalire ai responsabili. Del danno non ci si è accorti subito, ma al momento dell’accensione, quando sono state lanciate le prime immagini che non apparivano complete. Un’ampia porzione di schermo non si accendeva proprio. Lo spettacolo dialettale di Carlo Pagnini e Franca Mercantini che si è svolto sul palco della biosfera domenica pomeriggio ha avuto come scenografia un’installazione che si accendeva un po’ sì e un po’ no. Ieri mattina sono state messe le transenne per impedire l’accesso alla parte in cui si sono introdotti i vandali.

A lanciare l’allarme sono stati il vicesindaco e assessore alla cultura Daniele Vimini e l’assessore alle reti informatiche Daniele Vimini che si appellano anche allo spirito investigativo dei pesaresi.

"Invitiamo chiunque abbia visto o notato qualcosa di strano in zona piazza del Popolo -, a fornire utili informazioni alle forze dell’ordine. Abbiamo già sporto denuncia verso ignoti e confidiamo di risalire presto agli autori di un atto che condanniamo, e fatto contro la città. Ci scusiamo con i pesaresi e con ‘cittadini temporanei’ che ci stanno raggiungendo. Per sicurezza, e per consentire alle forze dell’ordine di risalire agli autori dell’atto, la Biosfera sarà ‘spenta’ per 2-3 giorni".