Incontro con Roberto Scaini, medico in prima linea nelle zone calde

La catastrofe umanitaria e il dramma che sta vivendo la popolazione della Striscia di Gaza saranno al centro dell’evento organizzato venerdì alle ore 18.15, all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, che vedrà protagonista Roberto Scaini, medico operatore umanitario di Medici Senza Frontiere. Medico di famiglia a Misano, Scaini si è unito a MSF nel 2011, prendendo parte a numerose missioni dell’associazione, come quelle in Yemen, Siria, Etiopia, Iraq, Sud Sudan, Liberia, Sierra Leone ed Ucraina ed è appena rientrato dall’ultima missione nella Striscia di Gaza.

L’incontro di venerdì (ad ingresso libero e gratuito) sarà un’occasione importante per ascoltare la sua testimonianza. L’iniziativa è organizzata da Lions Club Pesaro Host, Lions Club Pesaro Della Rovere, Lions Club Art Beyond Borders e Leo Club Pesaro. "L’incontro con il medico di Medici Senza Frontiere, Roberto Scaini è una occasione unica per la città di ascoltare una testimonianza diretta di ciò che avviene nelle zone di guerra – dice Alberto Marchetti, presidente dei Lions Club Pesaro Host –. Conflitti e disastri in cui sono coinvolti milioni di civili, donne e bambini, che ne fanno le spese e a cui Medici Senza Frontiere da assistenza sanitaria gratuitamente senza alcuna discriminazione". Ad intervenire anche l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Pesaro, Sara Mengucci: "Iniziative come queste dovrebbero essere organizzate maggiormente nella nostra città – dice -. Non dobbiamo rimanere indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo nel mondo, diffondendo sempre più la cultura del rispetto dei diritti umani". A concludere Eleonora Rubechi Mensitieri, presidente dei Lions Club Pesaro Della Rovere: "L’incontro con Roberto Scaini sarà l’occasione per ascoltare la testimonianza diretta di chi ha toccato con mano ciò che accade negli scenari di guerra. Ci auguriamo che la città risponda in maniera massiccia con la propria presenza". Alice Muri