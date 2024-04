La Svezia sugli sci e in slitta: "Noi, sulle tracce dei Sami in un mare di neve e ghiacci"

Guidelli

Asocialmente utili. Perché a quest’età, tre decenni o quasi, non perdono il tempo a ’pistolare’ sui social o a farsi chiamare ’Ceo’ di imprese che non esistono. Ma l’impresa la fanno, e basta. In carne e ossa. Con un libro (di carta) in tasca e sogni reali e tosti che si chiamano Walter Bonatti e Reinhold Messner. Loro sono un durantino doc, Giacomo Meliffi, e un bergamasco, Dario Eynard, tutti e due dell’Eagle Team del Club Alpino Italiano, la nazionale dei giovani alpinisti che provano a guardare il mondo con occhi diversi.

Giacomo, che per una vita s’è visto Nerone e Catria davanti agli occhi, non è nuovo alle missioni. E, sto giro, sulle tracce delle sue letture (di carta) ha voluto toccare con mano e sci (da alpinismo) la vita di quelli che volgarmente chiamiamo Lapponi ma che sono gli ’Indios’ del parco nazionale del Sarek, in Svezia, cioè il popolo Sami. Gente che campa, caccia e si muove con gli sci, mezzo di trasporto e sussistenza, condizione necessaria e sufficiente per tirare avanti poco sotto l’Artide. Sicché Giacomo è partito con Dario. "Ma non abbiamo utilizzato – racconta – gli aerei. E siamo partiti da Domodossola a suon di treni e mezzi pubblici. Questo per cercare di essere meno invasivi possibile". Ecologicamente parlando, s’intende. Così, senza usare paroloni o luoghi comuni da far venire il voltastomaco tipo ’ecosostenibile’, oltre a risparmiare nel viaggio, non si sono risparmiati nella fatica e si sono attrezzati di pulke (cioè slitte, proprio come quelle del popolo Sami, trascinandole in sci, sulla neve, per chilometri e chilometri. Il bilancio? "Dieci giorni di traversata – spiega Giacomo Meliffi – di cui tre di scialpinismo, per un totale di quasi duecento chilometri, in parte con gli sci. Abbiamo conquistato vette e traversato una terra che definire bella è poco. Così abbiamo sciato, camminato e sognato". Come sia partito l’embolo di prepararsi a un’impresa simile, Giacomo prova a spiegarlo. E non è facile dinanzi a una platea che ormai parla a faccine, emoticon e si posta sul web come una volta si ciancicavano cingomme.

"Posso dire che tutto è nato dalle suggestioni dei libri che abbiamo letto. E dal mito dei viaggi in slitta per i ghiacci. Mi affascinava l’idea di capire questo popolo e come vivesse. Che poi è essenzialmente quello che noi amiamo: l’alpinismo. L’avventura. L’esplorazione. Il bello della vita". Motivazioni pesanti, come le slitte, che, per l’appunto, pesano la bellezza di quarantacinque barra cinquanta chili l’una. "I Sami cacciano. E per cacciare usano gli strumenti che a noi piacciono: gli sci". Chilometri di piacere, battuti da emozioni e silenzi inenarrabili. Ma anche da animali: "Sì, lupi, alci, lepri, pernici. Tutto molto figo". Espressione, questa, che oggi si sente solo guardando quelli della sua età strisciare l’indice su uno smartphone, sull’ultimo reel pubblicato.

Giacomo, di Urbania, pare nato in braccio alle Alpi. E di quelle ha assorbito lo spirito primordiale dell’avventura. "Sono aspirante guida alpina", sorride. Sguardo limpido e occhi belli come quelli della spontaneità della montagna e dei suoi ambienti. "Lassù abbiamo sciato molto. Anche su pendii tosti, di 45-50 gradi. Ma è stato divertente. A volte siamo stati bloccati dal cattivo tempo. E per fortuna che nel Sarek le vette non hanno una altezza smisurata". Ma quando il cattivo muso del maltempo s’è addolcito, la macchina ha scattato le foto che Giacomo ci ha regalato. Ed eccoli, Giacomo e Dario, sulle tracce dei Sami.

Ma lo sai, gli aggiungiamo, che la Svezia era la terra di Stenmark, grande sciatore? "Oddio, pecco di ignoranza. Lo sport lo conosco poco. Lo pratico e leggo delle esplorazioni. Delle avventure. Dell’alpinismo". I miti? "Tutta la letteratura delle esplorazioni artiche. Tra loro, Bonatti e Messner. E quando dico Bonatti, dico quello dei reportage di ’Epoca’". Roba di adesso, insomma. Eppure di quegli scatti, di quelle traversate, anche Giacomo, nato quasi coi social, non può fare a meno. Giornalismo immortale. Di uomini dal valore immortale. Impressi. Vividi. Irremovibili. Sempre aggiornati. E mai da aggiornare. Asocialmente utili. E imprescindibili. "Mi sono letto tanti libri di quel genere. E noi abbiamo preparato la spedizione proprio con quei criteri". Poi, l’altro giorno, una telefonata. "Ciao, sono stato nel Sarek, vi andrebbe di raccontarla?". C’è tanta voglia di stupirsi ed emozionarsi nei loro discorsi. Voglia di stupore e vita. Guardando in alto, ma senza volare dove il sole del nulla può far male. Una spedizione paradigma di conoscenza. Oggi, anche questo è impresa. Anzi, ben oltre un’impresa.