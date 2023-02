L’albergo con 60 ospiti di 18 nazionalità "Qui all’Elvezia c’è un tetto per tutti"

Chi a Pesaro proprio non trova casa, alla fine dell’odissea, affitta una camera all’hotel Elvezia. Quell’indirizzo – viale Fiume, 67 – è il porto franco della solidarietà Caritas e non solo. "E’ conveniente per i prezzi modici e il clima è molto familiare" dice Alessandro, 54 anni, percettore di reddito di cittadinanza, all’Elvezia da maggio 2020. "Con i 500 euro di reddito mensile a Pesaro non posso aspirare ad un appartamento tutto per me – osserva questo pesarese doc, sorridente e pacato che ha inscatolato gran parte dei propri averi e li ha appoggiati nel garage di un amico –. Ma il problema in città è strutturale: non l’ho trovata nemmeno nel 2017 quando uscivo da una situazione economicamente molto più garantita. In quel periodo cercai una nuova abitazione perché con mia sorella avevamo venduto la casa di nostra mamma in via Nitti. Spesso d’ostacolo sono le garanzie e non la liquidità. L’assurdo fu che nel 2017 mi chiedevano tre mesi d’anticipo e la fidejussione bancaria. E non solo. Ricordo che per un monolocale mi chiesero la firma di un garante, proprietario di immobile". Accanto a lui, Oreste: è l’altro cinquantenne che da due anni abita una camera al terzo...