L’artista Giò Ross in un viaggio visivo tra arte e sport

Un percorso tra emozione, estetica e cultura del gesto sportivo. Tutto questo sarà “Un viaggio tra arte e sport“, la conferenza-mostra dell’artista Giò Ross in programma domani alle 18 alla sala Volponi (corso V. Emanuele 23). L’evento, organizzato assieme al Comune di Urbania, espone dieci opere realizzate da Ross a tema sportivo, che abbinano in alcuni casi dettagli di opere famose della storia dell’arte con oggetti o attributi di diversi sport, in altri casi ritraggono momenti e gesti topici di memorabili partite. Moderato da Angelo Spagnuolo, il pomeriggio vedrà la presenza dell’allenatore Lorenzo Micelli e altri personaggi dello sport. "Con Micelli – spiega Ross – discuteremo sul binomio arte e pallavolo. Con Walter Magnifico e Maurizio Marinucci, già allenatore a livello nazionale, parleremo di basket, mentre con Andrea Giorgini, giocatore del Sudtirol in serie B, e Flavio Tonetto di calcio. Per il tennis interverrà Andrea Gasparini, oggi istruttore al Club Baia Flaminia di Pesaro con un passato da professionista. Parteciperanno rappresentanze di cestisti e pallavolisti durantine".

Le opere, realizzate per l’incontro, narrano momenti spesso reali: "In una è presente Lorenzo Micelli – prosegue l’artista – che mi ha ispirato quando mi ha parlato di un momento cruciale del gioco della pallavolo, il time out. Un momento di unione, coesione, che vede il gruppo stringersi intorno all’allenatore e condividere la tattica. Altre immagini sintetizzano la poesia, la felicità e il sogno oltre la tattica e la potenza del gesto. I sentimenti che affiorano durante il gioco che si provano durante una competizione: la speranza, la reazione, l’inventiva, la tenacia e il pragmatismo. L’evento è patrocinato anche da CUUM, Circolo Tennis Baia di Pesaro e associazione culturale Enzo Gualazzi.

Giovanni Volponi