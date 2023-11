Luca Marini alla Honda: perché il fratellino di Valentino Rossi farà trasloco

Pesaro, 12 novembre 2023 – Un affracamento dal fratello più celebre, e cioè Valentino Rossi? Alcuni danno questa lettura al passaggio di Luca Marini alla Honda dalla prossima stagione di motogp. Il che vuol dire un distacco dal clan della Vr46 ed cioè dalla società del Fenomeno, perché Luca Marini sta correndo il moto mondiale in sella ad una Ducati del team che vede al vertice il fratello Valentino.

Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi (stessa mamma, papà diversi)

Un salto di non poco conto quello che ha fatto il ‘protetto’, per altri anche ‘il predestinato’, perché l’astro nascente delle due ruote diventa guida ufficiale del colosso giapponese prendendo il posto di Marc Marquez con un contratto biennale. Una questione tra Marini e la Honda che va avanti da qualche settimana e che si è appianata nelle ultime ore dopo l’ultimo moto Gp a Sepang.

Il contratto che inizialmente era stato proposto a Marini era un annuale che ora si è tramutato in un biennale e questo ha fatto cambiare le carte in tavola. Dietro a questo distacco dalla Vr46 ci sono molte letture che nascono dalla collocazione degli osservatori, amici o nemici.

Che Luca Marini sia un giovane indipendente lo si ricava anche dal fatto che ha lasciato l’abitazione di Tavullia di proprietà di Valentino per comprarsi una sua casa poco dopo il confine della Romagna, comunque a dieci minuti di strada dalla madre Stefania. A chi si è chiesto perché proprio in Romagna e non sul versante pesarese, è stato risposto: "Non è mondano e gli piace l’indipendenza".

Fa comunque specie il fatto che Pecco Bagnaia, attuale campione del mondo in carica, ha preso casa alle Torri quindi accanto al centro direzionale Benelli a Pesaro, mentre il fratellino di Valentino Rossi si è distaccato prendendo la strada dell’entroterra romagnolo.

Per Luca Marini si presenta davanti una stagione non facile quella del prossimo anno perché scende da una moto competitiva come la Desmosedici per prendere in mano la RC213V, da anni in profonda crisi anche se è vero che il colosso giapponese Honda sta lavorando sulla nuova moto che dovrebbe fare il suo esordio la prossima stagione.

Da qui il problema-scoglio legato ad un solo anno di contratto che avrebbe posto il fratellino di Rossifumi a lavorare per mettere a punto un mezzo che molto probabilmente avrebbe iniziato a dare grandi risultati dopo la sua partenza. Da qui la richiesta di un contratto almeno biennale.

Valentino che dice? Stando ai post che sta pubblicando nelle ultime ore sarebbe contento delle scelte fatte da Luca tanto che ha postato una foto del 2003 quando ancora correva con la Honda.

Una storia di tanti anni fa ed anche una vicenda che ha fatto rompere tutti i ponti tra il campione di Tavullia e la casa giapponese. Ora il filo si riannoda con Luca Marini che passa alla Honda. Stando alle indiscrezioni che scendono da Tavullia, la partenza di Luca Marini sarebbe vista con piacere perché per lui è la vera grande occasione della sua vita agonistica.

m. g.