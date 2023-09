Marquez a Pesaro? Scatta l'ironia social e Valentino Rossi apprezza

Pesaro, 12 settembre 2023 – Gira voce che ci sia Marc Márquez a Pesaro. E parte subito il meme contro il pilota spagnolo, e anche il suo antico rivale Valentino Rossi apprezza la ‘gag’. È domenica pomeriggio e, subito dopo il gran premio di Misano che ha visto trionfare Jorge Martin davanti agli ‘acciaccati’ Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, a Pesaro iniziare a circolare una voce: il pilota Marc Márquez sarebbe a cena in un noto ristorante, nei pressi della fiera di San Nicola.

L’ironia colpisce subito i seguaci della pagina, riportando alla mente momenti passati che hanno visto il pilota con il numero 93 duellare con il nostrano campione di motociclismo, reduce dal Tavullia Vale. Da semplici rivali a veri e propri antagonisti, i due si sono dati battaglia sulla pista fino al 2021, anno del ritiro del 46 di Tavullia.

Di simpatia tra i due ce n’è sempre stata poca, e gli stessi fan del ‘46’ hanno iniziato a ruota a disdegnare Márquez, soprattutto dopo alcuni episodi in gara. Tra chi ci credeva e chi no, sono partite le scommesse su dove potesse essere per cena, e sono iniziati a circolare anche i meme sui social.

La pagina Instagram ‘Welcome to Pesre’ è solita pubblicare post ironici e divertenti su ciò che succede in città, e anche questa volta non si è lasciata scappare l’occasione. Il fotomontaggio, confezionato ad arte da Mattia, l’admin della pagina dal oltre 30mila follower, ritrae il pilota spagnolo mentre viene portato via da tre poliziotti della ‘pesaresità’: il sindaco Matteo Ricci, l’imprenditore Andrea Amadori e l’iconico ‘Baffo’ Franco Raffaelli.

La frase che accompagna il post è eloquente, ad evidenziare la poca simpatia per lo spagnolo: "La fine di Márquez se stasera dovesse passare alla fiera di San Nicola”. E tra i ‘mi piace’ dei follower al post, spunta proprio quello del ‘Dottore’. Che l’abbia messo perché divertito o ancora indispettito non ci è dato di sapere.

Certo è che la simpatica vignetta di Welcome to Pesre ha fatto centro, facendo il pieno di like. “Ti aspettiamo”, scrive sarcasticamente l’admin, rivolgendosi allo spagnolo nella didascalia del meme stesso. Il pilota, poi, non è stato avvistato da nessuno in giro per Pesaro. Forse non se l’è sentita.