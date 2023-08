È morto Roberto Biagiotti: grave lutto a Pesaro

Pesaro, 10 agosto 2023 – Grave lutto in città. All'età di 44 anni, è morto Roberto Biagiotti. Avvocato, consigliere comunale ex Lega, approdato in maggioranza nel gruppo misto, lascia la moglie, sposata poche settimane fa e un bambino di soli due anni.

Appassionato di equitazione ed entusiasta della vita, Roberto Biagiotti ha combattuto fino all’ultimo con una malattia velocissima quanto micidiale. L’impegno politico, affrontato spesso con il sorriso, iniziato prestissimo, ha contrassegnato la sua testimonianza. Dal 2004 al 2009 è stato Consigliere di Circoscrizione presso le colline e i castelli, nelle file di alleanza nazionale.

Dal 2009 al 2014 è stato nei consigli comunali del PDL. Dal 2019 ad oggi nel consiglio comunale di Pesaro.

Il cordoglio

Il cordoglio espresso dal presidente Giuseppe Paolini per la scomparsa del consigliere provinciale Roberto Biagiotti: “È una notizia che ci sconvolge. Ci mancherà profondamente: Roberto era un giovane appassionato, curioso, impegnato nel territorio e per il bene comune. All’interno del consiglio provinciale ha sempre dato un contributo costruttivo. Con lui avevo un rapporto aperto e sincero, ci siamo confrontati spesso sulla vita anche nel periodo della sua malattia. Lo andavo a trovare spesso ed è stato forte, combattivo e tenace fino all’ultimo. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Per noi non sarà facile senza di lui”.

Sottolinea i tratti di umanità e collaborazione anche il direttore generale Marco Domenicucci: “Una persona di spessore, che ha sempre dimostrato grande rispetto per il nostro Ente nel suo ruolo di consigliere”. Si unisce al cordoglio l’ufficio stampa della Provincia. In via Gramsci bandiera dell’Ente a mezz’asta in segno di lutto.