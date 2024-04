Donna precipita in un dirupo: salvata da vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino

Cantiano (Pesaro), 1 aprile 2024 - Dopo l'escursionista caduta al Conero e morta per fare una foto un'altro caso, sempre nelle Marche, e fortunatamente meno grave: una donna che stava passeggiando insieme ad altre due persone in un sentiero è scivolata in un dirupo ed è rimasta ferita alla gamba sinistra, cosa che le ha reso impossibile muoversi.

Le difficili operazioni per il recupero della donna caduta in un dirupo mentre passeggiava nei boschi di Cantiano

È successo oggi poco prima di mezzogiorno a Cantiano, località Cà Tecchie: per recuperare l'escursionista si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, del 118 e del soccorso alpino. Il burrone in cui è scivolata la donna è adiacente al sentiero nel Bosco delle Tecchie. L'escursionista ha riportato un trauma a un arto inferiore. Sul posto, avvertita dagli altri escursionisti, si è recata la squadra dei vigili del fuoco di Urbino con un quad e, visto che la zona è molto impervia, è stato attivato anche l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 53 del reparto volo di Arezzo. Raggiunta dal personale di terra la donna è stata stabilizzata e caricata a bordo dell'elicottero con verricello prima di essere affidata al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto per il soccorso alla escursionista anche il personale del Soccorso Alpino.

Particolarmente complicato il salvataggio dell'escursionista: la folta vegetazione e il terreno impervio non hanno consentito in un primo momento, il recupero da parte dell’elicottero Drago, nel frattempo giunto. Attraverso tecniche alpinistiche e con l’utilizzo di corde, la barella è stata trasportata in luogo che consentisse il recupero mediante verricello e una volta a bordo dell’elicottero, la donna è stata trasportata in piazzola, dove ad attenderla vi era un ambulanza del 118.