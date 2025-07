Raduno granata, via al countdown. Patrignani chiama tutti a raccolta

Il conto alla rovescia verso l’annuale Raduno Granata è ufficialmente cominciato. Il club ha fissato per venerdì 12 luglio il tradizionale raduno estivo, che anche quest’anno si terrà a Pesaro, sede ormai consolidata per l’inizio delle attività granata. Un appuntamento fisso per tutti i tifosi del Toro, che negli anni è diventato molto più di una semplice tappa di avvicinamento alla nuova stagione: è un momento di comunione e memoria, un abbraccio collettivo alla squadra e alla sua storia. L’evento è organizzato dai Fedelissimi Granata di Pesaro, instancabili promotori dell’identità torinese anche lontano dalla Mole, e guidato come sempre dall’iconico presidente Mario Patrignani (foto), figura storica e punto di riferimento per la tifoseria locale. L’intera giornata è pensata come una celebrazione dello spirito granata, con un programma che intreccia tradizione, passione e condivisione. Questo il programma: il ritrovo è previsto come da consuetudine davanti al monumento dedicato ai Caduti di Superga, in piazza Marcello Stefanini, zona Torraccia, davanti alla Vitrifrigo Arena, un gesto simbolico che segna l’apertura della giornata nel nome della memoria. Da lì partirà il tradizionale corteo granata, che attraverserà le vie della città per riunire tifosi di ogni età e provenienza, accompagnato da bandiere, cori e una passione che non conosce confini. La serata si concluderà con una conviviale, su prenotazione, che rappresenta da sempre il cuore sociale dell’evento. Un’occasione per incontrare vecchi amici, scambiare opinioni sulla stagione in arrivo, e magari incrociare anche qualche volto noto del passato o del presente legato al mondo Toro. Il Raduno di Pesaro non è solo il primo appuntamento della nuova stagione, ma un rito collettivo.

l. d.