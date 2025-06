Palio: cresce l’attesa, settimana di iniziative verso le cene propiziatorie

La settimana che precede la corsa del Palio, in altre parole il più importante e tradizionale appuntamento equestre, vedono i Rioni impegnati in una serie d’iniziative per cercare di coinvolgere nella ’festa’ più gente possibile: mostre, musica, solidarietà, sport, giochi, palio dell’acqua, ma soprattutto gastronomia a tenere banco. Cene, canti, vino e birra a volontà nelle sedi rionali durante tutta la settimana, sognando la vittoria nella giostra di domenica.

Da sempre intesi come momento d’aggregazione e d’appartenenza al proprio rione, i banchetti rappresentano uno degli elementi più sentiti del Niballo. E tra un pasto e l’altro i discorsi si concentrano sulle possibilità di vittoria, sulle strategie da adottare, sui risultati eclatanti delle prove o delle passate edizioni, e si sprecheranno anche i commenti sui risultati del recente torneo delle bandiere.

La settimana più attesa e intensa del mondo rionale faentino, quella che precede la disputa del Palio, vedrà soprattutto impegnati in un vorticoso "tour de force" le cucine rionali, per soddisfare i palati dei propri sostenitori ed anche quelli di chi invece è senza una precisa "fede", ma ama comunque, passare una serata in un modo un po’ diverso dal solito, con le gambe sotto un tavolo imbandito, in mezzo ai canti dei rionali, magari al fresco di un giardino, o in un chiostro storico, vedi Verde e Borgo Durbecco. È un momento importante per i rioni, che dopo la Nott de Bisò hanno un’altra opportunità, grazie al volontariato di tanti soci e simpatizzanti, di dare un po’ di respiro alle casse rionali, sempre alle prese con spese crescenti, soprattutto quelle effettuate in scuderia.

Sabato mattina, al Centro Civico Rioni, sono in programma le visite veterinarie di abilitazione alla gara dei cavalli titolari e della loro riserva. La settimana del palio vivrà il suo momento clou, poi, sabato sera, 21 giugno, vigilia del Palio, quando in tutte e cinque le corti rionali, si svolgeranno le tradizionali cene propiziatorie e si acclameranno i cavalieri giostranti e la dama. Anche il Gruppo Municipale, ormai da diversi anni, non si sottrae a questa tradizione e radunerà i propri collaboratori preso il Circolo Villa Franchi. Terminate le cene, cui si potrà accedere solo su prenotazione (Borgo Durbecco tel. 3923720116, Rione Rosso tel. 3355945950, Verde tel. 0546681281, Rione Nero tel. 0546681385. Giallo tel. 0546660663-3353621866), verso mezzanotte, arriverà il momento tanto atteso dai più giovani ovvero, andranno in scena le famose ’acquate’ fra le tifoserie.

Gabriele Garavini