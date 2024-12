Sparisce una dodicenne, mobilitazione per trovarla: ricerche anche in mare

Pesaro, 29 dicembre 2024 – Ore di apprensione alla ricerca di una ragazzina di 12 anni di cui, dal tardo pomeriggio di ieri, si sarebbero perse le tracce. L’allarme è stato lanciato con una telefonata al 112 da parte di un coetaneo che faceva parte della sua comitiva di amici. Erano all’incirca le 18,45. Il giovanissimo, al telefono con gli operatori della Questura, si è detto preoccupato avendola vista allontanarsi dagli altri, e dirigersi presumibilmente verso il moletto, in uno stato di apparente alterazione.

Da lì si sono tempestivamente diramate le ricerche sia via mare che via terra visto che l’ultimo posto in cui la ragazzina sarebbe stata avvistata era la zona intorno alla Palla di Pomodoro. La polizia ha provveduto a rintracciare il ragazzino che poco prima aveva composto il numero di emergenza ascoltando il suo racconto in presenza dei genitori.

Prefetto e Questore sono stati informati e tenuti costantemente aggiornati circa l’esito delle ricerche. Sulle tracce della ragazzina anche i carabinieri che hanno partecipato alle operazioni con propri uomini e mezzi. Nella tarda serata di ieri, tuttavia, ancora nessuno aveva formalizzato una denuncia di persona scomparsa.

Le ricerche, iniziate da subito con la massima attenzione, hanno coinvolto anche la Capitaneria di Porto che è uscita in mare con una motovedetta per cercare la 12enne nel tratto di mare più al largo, oltre gli scogli. Le ricerche via mare si sono protratte fino alla tarda serata senza esito.

A scandagliare i cunicoli naturali degli scogli dalla Palla fino al moletto, invece, ci hanno pensato i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate due squadre con personale dotato dei brevetti per il soccorso in mare, pronti, in caso di avvistamento, ad intervenire anche in acqua. I vigili del fuoco sono accorsi nella zona adiacente agli scogli con un gommone attrezzato per le ricerche sottocosta e un altro mezzo con strumenti specifici per questo tipo di soccorso.

Le ricerche via terra hanno coinvolto anche i vigili urbani che hanno monitorato le telecamere, soprattutto nella zona verso la Palla di Pomodoro e anche nelle vie del centro storico.

Ancora nella tarda serata di ieri anche le immagini delle telecamere non hanno fornito elementi di novità per le ricerche.