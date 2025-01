Teatro, in scena “I due fratelli“

Questa sera alle 21 e domani alle 17 la Stagione teatrale della Piccola Ribalta porta in scena un atteso debutto: “I due fratelli“, una storia intima, potente e di scottante attualità, un intenso dramma di Alberto Bassetti per la regìa di Franco Cesaroni.

Un confronto esistenziale fra fratelli, facente parte della cosiddetta "trilogia fraterna" di Bassetti, autore contemporaneo che, dopo “Le due sorelle“, chiaramente ispirato a Checov, scrive “I due fratelli“ rivelando forti richiami a Dostojevsky. Nel fluire della storia, verranno dipanate le loro personalità e quella dell’ombra incombente dietro la porta: il padre morente. E il peso del padre sofferente, unito a quello della crisi dell’azienda di famiglia, condurrà i due fratelli ad una terribile scelta, dopo un confronto serrato, doloroso, a tratti gioioso e ricco di suspance.

La biglietteria sarà aperta al Teatro La Piccola Ribalta in via dell’Acquedotto un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. È possibile prenotarsi online al sito www.teatropiccolaribalta.it oppure via telefono o WhatsApp al 349 8509796. Il costo è di 12 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto, riservato a under 26, over 65 e soci. Gratuito sotto i sei anni.