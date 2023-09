Un autista con esperienza e un consulente Unipol Sai

Azienda del settore arredamento cerca un autista con esperienza per trasporto della merce da fornitori ai clienti in tutta la zona delle Marche e dell’Emilia Romagna, con rientro in giornata.

La risorsa deve essere in possesso di patente b e, preferibilmente, anche patente e patentino per il muletto. Assunzione immediata.

Orario lavorativo: 7.30-1213.30-17.00. Sede di lavoro Pesaro.

Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]

Unipol Sai assicurazione cerca consulente assicurativo senior full-time, con esperienza nel settore vita, finanziario, assicurativo e del welfare che abbia diploma o laurea.

Zona di lavoro: Fano, Mondolfo, Certoceto.

Per candidarsi inviare cv a: sergio.mosconi[email protected] e [email protected]