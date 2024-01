Il volo della Befana di Pesaro: in centinaia col naso all’insù

Pesaro, 6 gennaio 2024 - La Befana non si fa certo fermare da un po' di pioggia: oggi la vecchina più amata d'Italia ha sfidato il maltempo volando, a bordo della sua scopa magica, su piazza del Popolo a Pesaro per stupire ed emozionare le famiglie presenti al pomeriggio del Natale da Capitale. Centinaia i presenti, nonostante il tempo incerto, per l’appuntamento “È arrivata la Befana” promosso dal Comune di Pesaro nell’ambito delle iniziative di “Pesaro nel Cuore”. Un'attesa che non ha certo deluso: tutti col naso all’insù per la spettacolare discesa di 22 metri compiuta dalla Befana - guidata dai pompieri del nucleo specialistico del comando provinciale Vigili del fuoco - dal tetto del Municipio. "Un grazie ai pesaresi e ai “cittadini temporanei” presenti oggi a questo appuntamento pensato per stupire e festeggiare insieme alla comunità l’Epifania - hanno sottolineato Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza e Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale - Un grazie speciale alle forze dell’ordine e ai Vigili del fuoco, sempre presenti e 'vicini' ai cittadini".

Durante il pomeriggio, si sono susseguiti giochi, calze, magiche bolle, poesia e solidarietà insieme all’associazione nazionale Vigili del fuoco, Pesaro Village e Unicef provinciale di Pesaro e Urbino. Divertimento e senso di comunità anche con 'La Befèna d’adess', il divertente ricordo, datato 1974, che ha narrato Carlo Pagnini, poeta dialettale 95enne, al pubblico di Pesaro 2024.