Befana, tutti gli eventi a Pesaro e provincia. A Gradara quelle salterine, a Borgo con il mago Forrest

Pesaro, 6 gennaio 2023 – Esplorando il programma eventi tra Pesaro e i Comuni della bassa valle del Foglia emerge che la Befana non accusa la vecchiaia. Oggi alle 17, in Piazza del Popolo a Pesaro, planerà, a cavallo della scopa, tra i bambini da 22 metri d’altezza, mentre a Gradara le “Befane salterine" oltre a fare la capovolta agganciate alla scopa, cammineranno in verticale, a testa in giù. Del resto ieri la vecchina, a Borgo Santa Maria, è arrivata a regalare calze piene di dolcetti volteggiando sui pattini dopo aver assistito allo spettacolo“Fantasia a rotelle“ messo in scena dalle società sportive Borgo Uisp e Star Roller Fano con la partecipazione della campionessa mondiale Matilde Matteucci e della Fermignano Roller.

La vecchina con i pattini, a Borgo Santa Maria dopo lo spettacolo “Fantasia su rotelle“. A destra le Befane salterine a Gradara

Tornando a Gradara lo spettacolo delle “Salterine“, oggi, sarà dentro il Borgo dalle 14,30. Quale è il segreto di queste vecchine? Sotto le vesti si nascondono cinque atlete di ginnastica acrobatica del gruppo Al Nair. Sempre a Gradara, clima permettendo, dalle ore 17, Andrea Restuccia, campione del mondo 2021 per le decorazioni di pasticceria in ghiaccio, realizzerà una scultura in forma di Befana, scolpendo un blocco di acqua ghiacciata. Un’altra dote, innegabile, della prodigiosa vecchina è la generosità: per i bimbi di Mombaroccio ha pronte 120 calze, mentre a Gabicce Mare ne distribuirà 500, tutte rimpinzate di dolci fino all’orlo.

A Mombaroccio la vecchina sarà alle ore 9 nel teatro comunale, accompagnata dal coro di voci bianche diretto dal maestro Willem Peerik. "Le distribuirà – osserva il sindaco Emanuele Petrucci – ai bimbi iscritti dal primo anno della scuola d’infanzia all’ultimo anno della primaria". A Gabicce la festa con la Befana "inizia alle ore 16 a Gabicce Monte – spiega la vicesindaco Marila Girolomoni – animata dall’Avis di Gabicce Mare. La vecchina sarà spettatrice del Presepe vivente organizzato dall’Associazione Il Borgo dei Grilli Parlanti, con il contributo del Comune di Gabicce Mare.

"Il meteo mette pioggia: a Montelabbate – spiega l’assessore Maria Antognoli – la festa della Befana è stata spostata al coperto della palestra di via Leopardi. Inizierà alle ore 15,30. Oltre a laboratori creativi, baby dance verranno distribuiti pop corn e vin brulè per tutti". Tornando a Pesaro, oltra alla grande festa in Piazza del Popolo con Unicef, animata dalla discesa spettacolare dei vigili del fuoco, sono da citare le feste organizzate dai quartieri.

Al Parco dei tigli di Borgo Santa Maria , oggi, la Befana tornerà alle ore 15, avrà il mago Forrest come spalla e tirerà tardi dal momento che, alle ore 21, è prevista la balera con Bruno Mercatelli. A Villa Fastiggi la vecchina darà spettacolo al Circolo Arci, dalle 10 alle 12, aiutata dagli animatori di Pesaro Village. Nella palestra di Baia Flaminia , l’associazione sportiva Millepiedi, organizza per tutti i bambini tra i 3 e i 5 anni, “Fiabe in movimento“: un racconto di Natale in cui ad essere protagonista sarà il pubblico, coinvolto in giochi d’abilità e ginnastica. "Grazie alla rete di associazioni presenti nel quartiere Colline e Castelli – dice la presidente Francesca Tommasoli – tra cui Acli di Candelara, La Stele, A Tre Con, avremo la Befana alle ore 15,30 a Candelara e alle 16 al Centro Dirinvagò, in via Trebbiantico 51 con animazioni, giochi e dono di calze".