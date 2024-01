Il sindaco le consegna le chiavi, da oggi comanda la Befana

Entra nel vivo la Festa nazionale della Befana di Urbania, che si terrà ad Urbania fino all’Epifania, e lo fa con il suo momento più iconico: oggi alle 15 il sindaco Marco Ciccolini (foto) consegnerà alla vecchina più famosa d’Italia le chiavi della città. Per tre giorni dunque sarà la Befana a guidare Urbania e a creare leggi e provvedimenti ad hoc ai quali dovranno sottostare gli urbaniesi e le migliaia di turisti e visitatori attesi. Laboratori e spettacoli cominceranno però già da questa mattina alle 10, assieme alla Fiera della Befana, con espositori di prodotti tipici e sapori del mondo, e si protrarranno fino a sabato notte. Per questi giorni la Befana ha voluto rendere più accogliente la sua festa, allargando l’area dell’evento includendo nuove piazze e animazioni, ma anche inserendo nel programma nuove repliche dei momenti più attesi, tra cui spicca la discesa dal campanile della torre civica. La Befana acrobata ripeterà infatti la sua calata nel vuoto per tre volte, alle 16, alle 17 e alle 18, in modo che tutti possano godere in tranquillità e sicurezza dello spettacolo.

Alle 18.15 è in programma invece la sfilata della calza più lunga del mondo, che ha raggiunto ormai i 70 metri, che verrà portata dal teatro Bramante al Municipio sorretta dai bambini. Quest’anno è stato inserito un ulteriore giorno in cui Urbania sarà animata: il 7 gennaio, infatti, nonostante la fine della Festa resteranno attive la casa della Befana e la struttura dei laboratori per permettere a tutti un ultimo saluto alla Befana.