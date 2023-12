Pesaro si prepara alla grande festa per la Capitale della cultura 2024, come prenotare

Pesaro, 22 dicembre 2023 – Capitale della Cultura chiama, e Pesaro risponde. Lo fa aprendo i festeggiamenti di Pesaro 2024 in grande stile, sarà infatti la Vitrifrigo arena di Pesaro – sabato 20 gennaio 2024 - ad ospitare il primo evento da Capitale che segna l’inizio di un ricco programma annuale che vedrà dislocati per la città 329 appuntamenti e circa 150 artisti.

“Una grande festa che durerà tutto il giorno”, l’ha descritta il sindaco Matteo Ricci durante la presentazione di alcune novità riguardanti la cerimonia d’inaugurazione. L’ospite d’onore rimane il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aprirà le celebrazioni già dal mattino, dalle 11 alle 13. Nel pomeriggio poi proseguirà il concerto di Max Gazzè e, la sera, arriverà l’orchestra Casadei ad inondare l’astronave pesarese. Dalle 23 in poi, spazio ai giovanissimi con un evento in dj set, a cui parteciperà Rosa Chemical – dal costo di circa 15 euro a persona – organizzato da alcuni promoter della città.

“Un appuntamento che i cittadini potranno vivere in diretta, dalla platea della Vitrifrigo, in modo completamente gratuito – aggiunge il sindaco Matteo Ricci -. Abbiamo sempre detto che questa giornata sarebbe stata un momento di festa per tutti, e così sarà. L’ingresso all’astronave sarà completamente gratuito a tutti i cittadini e per tutta la giornata”, escluso il dj set notturno che sarà l’unica iniziativa a pagamento della programmazione.

Posto gratuito ma prenotazione obbligatoria

Il posto a sedere di ogni persona, durante la prima parte di programmazione al mattino, sarà nominativo quindi, seppur gratuita, è necessaria una prenotazione online su Viva ticket mentre di persona è possibile ritirare i ticket nella biglietteria del Teatro o da Tipico in via Rossini. Tutte le prenotazioni saranno aperte e disponibili da mercoledì 27 dicembre. Per gli appuntamenti pomeridiani, invece, non sarà necessario nessun biglietto o prenotazione, basterà infatti presentarsi ai cancelli della Vitrifrigo. “Durante la lunga giornata – aggiunge l’assessore alla Cultura Daniele Vimini – ci saranno anche dei punti ristorno e food che permetteranno una festa continua all’interno dell’astronave”.

Ospiti e prime internazionali

La cerimonia segnerà l’inizio sì un anno ricchissimo dal punto di vista delle iniziative, fatto di prime nazionali e mondiali, prestigiosi artisti internazionali, musicisti come Baglioni e i Pinguini Tattici Nucleari, gli attori protagonisti della Stagione di Prosa Capitale al Teatro Rossini come Virginia Raffaele, Drusilla Foer, Arturo Brachetti, giornalisti, politici, personaggi come la senatrice Liliana Segre e Ingrid Betancourt simbolo vivente della lotta al terrorismo.

Manifestazioni e festival del 2024

Le grandi manifestazioni e i festival del 2024, come il “Buon Compleanno Rossini”, il 29 febbraio, giornata di festa diffusa in onore del genio pesarese, in cui verrà inaugurato uno dei contenitori simbolo della Capitale italiana della cultura 2024: l’Auditorium Scavolini. Poi KUM!, il grande festival diretto da Massimo Recalcati che sbarcherà a Pesaro; WeNature, CaterRaduno, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Ancora la 45esima edizione del Rossini Opera Festival, dal 7 al 23 agosto 2024 che, in occasione dell’anno della Capitale, si presenta con un programma mai così ampio, che coprirà un periodo di 17 giorni, 4 in più del consueto.