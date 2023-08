Un outlet al posto del Mercatone sull’Urbinate: venderà vestiti di target medio alto

Pesaro, 12 agosto 2023 – Sono in corso nel settore del terziario due interventi di un certo rilievo, anche sotto il profilo occupazionale: il primo riguarda il capannone di 4mila e 500 metri quadrati che fino a qualche anno fa era occupato dal gruppo "Mercatone".

E qui si è di fronte ad una sorpresa perché si prospetta la realizzazione, di fatto, di un maxi-outlet di capi di vestiario del segmento medio-alto del mercato.

Il capannone in questione è quello lungo la statale Urbinate prima della rotatoria che porta al casello autostradale. Il grande spazio appartiene alla famiglia Vellucci (mobilificio Spar).

Dopo una serie di lavori di miglioramento hanno chiuso un contratto di affitto con un gruppo straniero che opera nel settore dell’abbigliamento. Già in questi giorni ci sono operai al lavoro per sistemare gli allestimenti interni.

I particolari ancora non ci sono, ma sembra di capire che si è davanti ad una specie di grande ‘outlet’ perché all’interno verranno stoccati capi di abbigliamento di target medio-alto.

Se saranno in vendita anche calzature, questo non si sa.

Nella sostanza il gruppo lavora con i magazzini dell’invenduto di note case di moda che si sono ritrovate linee che non hanno ottenuto il successo sperato sul mercato. E la vendita degli articoli poi sarà al dettaglio e quindi con l’assunzione di personale.

La nazionalità di questa società che opera nel settore dell’abbigliamento non è conosciuta, ma secondo alcuni potrebbe essere collegata a qualche finanziaria del sud-est asiatico. Comunque i lavori all’interno degli ex capannoni che ospitavano il "Mercatone", stanno andando veloci e si pensa che l’inaugurazione possa avvenire a partire dal prossimo mese di settembre.

Non solo questo, perché poi lungo la circonvallazione della città, l’interquartieri, poco dopo la "Diba", le ruspe sono entrate al lavoro. Questo per la realizzazione di alcune opere: si tratta di un grande parcheggio pubblico che dovrà fare da ‘contenitore’ alla realizzazione di due grandi capannoni di 2500 metri quadrati l’uno destinati al commerciale.

Cosa ci finirà dentro non è dato ancora sapere. Queste opere vanno collegate proprio al gruppo DiBa guidato da Paolo Baronciani, ma pare che siano totalmente scollegate dal settore auto.

Assieme a questi lavori, l’impresa che è già all’opera – la direzione lavori è stata affidata a Maurizio Camangi – effettuerà anche lavori idraulici con la creazione di un fosso di contenimento per il canale Albani, perché la zona è limitrofa al fiume Foglia e quindi c’è il pericolo di inondazioni.

Tra i nomi che si sono fatti per occupare uno dei capannoni, anche quello del gruppo "Kings" di Senigallia della famiglia Benni che si sta muovendo in città attraverso alcuni professionisti. Ma dalla cittadina dell’anconetano non arrivano nè conferme ma nemmeno smentite.

m.g.