Pesaro, 18 settembre 2018 - Migliaia di visitatori, 323 attività e 100 ore di lezioni gratuite. È un bilancio positivo quello che chiude la seconda edizione di “Pesaro in Fitness – Sport food & wellness”, manifestazione dedicata alla salute, al benessere, al wellness che si è svolta dal 13 al 16 settembre in Baia Flaminia a Pesaro (FOTO).



Tra le novità più apprezzate del 2018, il piloxing, ma anche jump, tessuti aerei, tornei di beach tennis e footvolley, crossfit e dimostrazioni in acqua. Attività che hanno coinvolto tanti appassionati: trainers, curiosi, sportivi e famiglie. “Ringrazio le decine tra associazioni, aziende private, enti locali– ha detto Dalila Scatassa, Non Solo Eventi - che hanno contribuito a rendere indimenticabile l’edizione 2018 di questo evento in continua crescita e che proporremo tra dodici mesi in una versione potenziata e concentrata in 3 giorni: dal 13 al 15 settembre 2019”. Successo anche per il nuovo format che si è esteso fino al Parco Monte San Bartolo con 12 eventi paralleli: trekking, le camminate del benessere, le escursioni al faro, le pedalate in notturna, l’orienteering a Gradara. Attività che si sono svolte nell’ambito di “San Bartolo in Wellness” progetto ideato da Non Solo Eventi con il supporto di Ente Parco Monte San Bartolo e Regione Marche.

“Siamo riusciti – continua Scatassa – a raggiungere l’obiettivo di portare, nel nostro splendido litorale, visitatori da fuori città, abbiamo avuto pullman da Firenze e da Cesena e un pubblico variegato proveniente da tutto il centro Italia, in particolare dalla Romagna. Siamo già al lavoro per la prossima edizione, che potenzierà tutti gli eventi paralleli che hanno ottenuto tanta partecipazione. Il riferimento va alle attività in acqua e, soprattutto agli eventi del ‘San Bartolo in Wellness’ il progetto che ha esordito proprio in occasione di Pesaro in Fitness”.