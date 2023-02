Tavullia e Real, un punto a testa Montemaggiore fa la voce grossa

TAVULLIA

R.METAURO

ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori, Vagnini, Marcolini, Sabattini, Principi, Uguccioni, (24’ st.Mercantini), Focarinii, (9’ st Tanfani) Matteucci F., Morelli, Crosetta. All. Carta. REAL METAURO: Ottavi, Copa, Antinori, Giuliani E., Berardi, Gentili, (39’ st Attoresi) Grossi, Pagnoni, Gambelli, Saurro, (35’ st Giaciomelli) Mainardi;, All. Bruscolini.

Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 14’ pt Mainardi; 38’ st Morelli. Note: ammoniti Uguccioni, Sabattini, Gentili, Principi, Antinori, Tanfani.

Divisione della posta tra Athletico Tavullia e Real Metauro. Il Tavullia nei primi 45 minuti ha diverse occasioni da goal, ma non riesce a realizzare, Al contrario della squadra ospite, che molto cinica crea una sola occasione con Mainardi e trafigge l’incolpevole portiere Ribiscini. Si va negli spogliatoi con il vantaggio a favore della formazione Real Metauro. La squadra ospitante entra in campo nella ripresa molto bene: riesce a spingere tanto mentre la squadra di Bruscolini difende con determinazione però alla Morelli riesce a trovare il pareggio. Il Tavullia continua a cercare la vittoria ma non ci riesce e quindi la a partita finisce in parità. Un punto ciascuno per muovere la classifica nella speranza di vincere la prossima gara.