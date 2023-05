X DataNet, i maghi del software: “Sistemi semplici e sicuri”

Mirandola (Modena), 16 maggio 2023 – Una ‘software house’ italiana al 100% che costruisce soluzioni uniche come software e sistemi innovativi. È X DataNet, IT company del gruppo CPL CONCORDIA, specializzata nello sviluppo di piattaforme innovative per la corporate governance, con la sede principale a Mirandola (Modena). "Una costante evoluzione all’interno di una solida continuità", la filosofia dell’azienda, spiega il presidente Enrico Clerici.

Come nasce X DataNet?

"L’abbiamo fondata nel 1995 io e Alessandro Trionfini (amministratore delegato). Abbiamo studiato insieme a Milano, siamo informatici ed esperti nello sviluppo di software personalizzati per i clienti. Nel tempo questo dna tecnico si è evoluto, grazie all’acquisizione di competenze focalizzate su specifici mercati e ambiti di business, oltre alla collaborazione con medie e grandi imprese italiane. Ora X DataNet è una società IT matura e organizzata come una grande azienda".

Il vostro core business?

"Lo sviluppo di soluzioni software. Ci muoviamo su due ambiti: da un lato siamo sul mercato con prodotti nostri, dall’altro realizziamo soluzioni che permettono alle aziende multiutility di fornire servizi a valore aggiunto. Per entrambi, gli ingredienti indispensabili per creare soluzioni sempre più performanti sono tre: accrescere le competenze, assicurare grande flessibilità e ascoltare le aziende con cui si collabora".

‘Portare’ la digitalizzazione nelle aziende.

"I fattori chiave sono due: semplicità d’uso per gli utenti e massima sicurezza per i clienti. Fare software semplici da usare è difficile: i nostri team investono tempo e risorse per progettare le soluzioni tecnologiche ma anche per studiarne l’usabilità, mettendosi nei panni di chi le dovrà usare. La semplicità d’uso è spesso un fattore decisivo nella scelta di un software da parte degli utenti".

Quanto conta la sicurezza?

"Spesso le aziende ricorrono a questi strumenti per veicolare informazioni delicate e riservate (si pensi alle decisioni di un Cda, ai piani finanziari…). Da parte nostra c’è totale attenzione per la protezione dei dati, dalla fase di progettazione dei software all’analisi dei processi che devono gestire. X DataNet si avvale del supporto di società esterne, ethical hacker che testano i software, facendo penetration test e verifiche del codice. Anche i clienti stessi verificano i prodotti".

L’altro ambito?

"È quello legato all’energia, in stretta collaborazione con CPL CONCORDIA. I nostri software permettono di gestire tutti i processi tipici di un’azienda multiutility".

Progetti per il futuro?

"‘Trasformazione delle competenze’. Siamo un punto di riferimento in Italia nel mercato delle soluzioni software per la governance aziendale, unica società italiana. Puntiamo inoltre all’internazionalizzazione, visto che collaboriamo anche con società multinazionali. Il passato, il presente e il futuro di X DataNet si può riassumere in due parole: trasformazione continua".