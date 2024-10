Al Teatro Celebrazioni i protagonisti e i titoli in scena a novembre

Novembre si prospetta un mese ricco di appuntamenti imperdibili al Teatro Celebrazioni di Bologna. Per la prosa Vincenzo Salemme è interprete della celebre commedia di Eduardo De Filippo Natale in casa Cupiello, che torna sino al 3 novembre dopo il successo dello scorso anno che registrò quattro serate interamente sold out.

Il 15 e 16 novembre è la volta di Gioele Dix che rende omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo Ma per fortuna che c’era il Gaber, nato in occasione del ventennale della scomparsa del cantautore milanese: un insolito itinerario in cui si intrecciano brani conosciuti tratti dal suo repertorio e musiche e testi inediti.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono invece i protagonisti, il 22 e 23 novembre, del piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo Delirio a due: un irresistibile scherzo teatrale dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana.

Ancora tanto umorismo con il ritorno di Giuseppe Giacobazzi e la sua Osteria Giacobazzi (12 novembre) e il format Zelig Open Mic, tre serate – di cui due semifinali il 28 e 29 novembre e una finale il 23 gennaio 2025 – in cui 12 comici emergenti si sfidano per poi aggiudicarsi il palco dello storico Zelig di Milano.

L’iconica compagnia Parsons Dance, fondata dai pluripremiati David Parsons e Howell Binkley, inaugura invece gli appuntamenti di danza con Balance of Power (7 novembre), un programma che accosta coreografie tratte dal grande repertorio a nuove produzioni.

Spazio alla musica con Malika Ayane che il 18 novembre tra le novità presenterà il suo ultimo singolo Sottosopra, brano dalle sonorità elettroniche e che gioca con i contrasti, da sempre parte della cifra stilistica della cantautrice milanese.

E per i più piccoli la compagnia Un Teatro da Favola, specializzata in family show e diretta da Pietro Clementi, propone il 10 novembre Una famiglia di incanto. Ispirato all’omonimo film Disney Pixar Encanto, già vincitore del premio Oscar al miglior film d’animazione nel 2022, il musical racconta le vicissitudini di una singolare famiglia in cui ogni componente possiede un dono magico.

In collaborazione con il Bologna Jazz Festival, l’8 novembre calcherà il palcoscenico di via Saragozza il musicista etiope – considerato il ‘padre’ dell’Ethio-jazz – Mulatu Astatke, in un concerto che racchiude un crocevia di culture che hanno portato a una sua personale sintesi artistica, tra jazz, esotismi latini, ritmi africani, musica tradizionale ed elementi funk e soul.

Rocco Siffredi è tra i protagonisti che porteranno la loro storia sul palco del Celebrazioni. Il 20 novembre il pornodivo propone lo spettacolo Siffredi racconta Rocco in cui narrerà luci e ombre di una vita e di una carriera incredibili; per la prima volta si racconta ripercorrendo gli anni del successo, ma anche i periodi dettati da forti emozioni, solitudini e conflitti interiori.

Mentre nello spettacolo La fisica che ci piace - La lezione show – rinviato al 6 novembre – Vincenzo Schettini, il Professore più amato del web, partendo da concetti di fisica riconducibili all’esperienza di tutti i giorni, porterà gli spettatori a riflettere sul senso della vita, le emozioni, il potenziale che ognuno ha dentro e la capacità di migliorare se stessi. Uno show che stupirà amanti della fisica, nostalgici delle lezioni al liceo, studiosi o semplici curiosi.

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it